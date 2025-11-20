瑞士线上投资诈骗激增
自今年年初以来，瑞士的线上投资诈骗案件大幅增加。
政府报告指出，网络犯罪分子正冒充名人以取得受害者的信任。
2025年上半年，瑞士上报的网络案件数量保持在高位，共报告35’727起。
联邦网络安全局(FOCS)在其半年报中表示，诈骗企图占上报数量的58%，是上报案件中最常见的现象。
目前，宣称提供线上投资机会的虚假广告增长最快。
联邦网络安全局在新闻稿中警告，网络骗子常冒用名人身份，例如瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)，以取得受害者信任。
1. 冒充名人或官方背书
诈骗者利用伪造的新闻截图、视频或假广告，声称有名人、企业家或政府官员“推荐”某项投资，诱导用户点击。
2. 保证高收益、零风险
凡是宣称“稳赚不赔”“固定每日收益”“保证翻倍”的投资，都高度可疑。正规投资从不做此类承诺。
3. 引导加入私密群组或下载陌生App
骗子常要求受害者加入Telegram、WhatsApp等私聊群，或下载未验证的交易App，以便进一步操控资金。
4. 以“小额试投”骗取信任
先让受害者小额投入并“成功提现”，营造盈利假象，随后诱导加大投资，一旦金额增大便立即卷款。
5. 虚假客服与技术支援
当受害者想提现，骗子会以“账户异常”“税务审核”“需再充值解锁”等理由阻止提现，直至钱款被完全吸走。
6. 利用情绪施压或时间限制
常见话术包括“只剩今晚”“这是内部消息”“你不投别人也会赚”，以制造恐慌错失感，让人仓促决策。
信息来源：欧洲网络与信息安全局(ENISA)《2024年威胁态势报告》外部链接
