瑞士线上投资诈骗激增

1. 冒充名人或官方背书

诈骗者利用伪造的新闻截图、视频或假广告，声称有名人、企业家或政府官员“推荐”某项投资，诱导用户点击。

2. 保证高收益、零风险

凡是宣称“稳赚不赔”“固定每日收益”“保证翻倍”的投资，都高度可疑。正规投资从不做此类承诺。

3. 引导加入私密群组或下载陌生App

骗子常要求受害者加入Telegram、WhatsApp等私聊群，或下载未验证的交易App，以便进一步操控资金。

4. 以“小额试投”骗取信任

先让受害者小额投入并“成功提现”，营造盈利假象，随后诱导加大投资，一旦金额增大便立即卷款。

5. 虚假客服与技术支援

当受害者想提现，骗子会以“账户异常”“税务审核”“需再充值解锁”等理由阻止提现，直至钱款被完全吸走。

6. 利用情绪施压或时间限制

常见话术包括“只剩今晚”“这是内部消息”“你不投别人也会赚”，以制造恐慌错失感，让人仓促决策。

信息来源：欧洲网络与信息安全局(ENISA)《2024年威胁态势报告》外部链接