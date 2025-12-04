瑞士2024年驱逐令执行已完成三分之二

因非法居留、无合法身份、居留许可到期未离境、违反外国人法规定等，法庭依据《瑞士联邦外国人及融合法》(Federal Act on Foreign Nationals and Integration)发出遣返决定；

庇护申请人、难民或庇护被拒绝者，如果他们被拒绝庇护且不符合继续留在瑞士的条件，可依据《瑞士庇护法》(Swiss Asylum Act)对其发出遣返决定；

如果外国人在瑞士因某些严重犯罪被定罪，根据刑法规定法院可能必须(或可以)对其做出“司法驱逐”的裁定。如日前被伯尔尼法院裁定人口贩卖及组织卖淫罪成立的中国籍男子。