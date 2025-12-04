瑞士2024年驱逐令执行已完成三分之二
瑞士移民事务秘书处于12月1日宣布，去年瑞士法院共下令驱逐2’446人。目前已有超过三分之二的被驱逐人员离开瑞士。
部分州级移交案件直至2024年底才完成登记，且需在年内执行。因此，2025年年中，2024年遣返执行率从63%上升至69%。
瑞士移民局表示，随着后续执行计划的推进，该比例还会继续上升。对比数据显示，截至2024年中期，2023年的驱逐令执行率达到73%。
去年，被驱逐人员中约80%被强制离境；20%自主离开。离境人员中40%来自欧盟或欧州自贸联盟成员国，60%来自第三国。
绝大多数遭驱逐人员为25到34岁的成年男性。其中，阿尔巴尼亚籍占比最多，其次是罗马尼亚籍和排在第三的阿尔及利亚籍。
因非法居留、无合法身份、居留许可到期未离境、违反外国人法规定等，法庭依据《瑞士联邦外国人及融合法》(Federal Act on Foreign Nationals and Integration)发出遣返决定；
庇护申请人、难民或庇护被拒绝者，如果他们被拒绝庇护且不符合继续留在瑞士的条件，可依据《瑞士庇护法》(Swiss Asylum Act)对其发出遣返决定；
如果外国人在瑞士因某些严重犯罪被定罪，根据刑法规定法院可能必须(或可以)对其做出“司法驱逐”的裁定。如日前被伯尔尼法院裁定人口贩卖及组织卖淫罪成立的中国籍男子。
