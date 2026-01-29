瑞士63%的食物中检出农药残留

瑞士的农药也堂而皇之地出现在人们的餐盘上了：2024年，瑞士联邦监管机构分析了405份食物样本，其中63%都检出农药残留。

瑞士联邦食品安全和兽医局(Federal Food Safety and Veterinary Office, FSVO)自2015年起启动名为“国家残留物监测计划”(Nationales Fremdstoffuntersuchungsprogramm, NFUP)的年度监测框架，与各州食品化学分析实验室协作，按照风险优先级进行抽样、化验、统计与评估。该计划不仅涉及农药残留，还包括兽药残留、环境污染物等在食品中的残留分析。在1月26日发布的年度报告中，瑞士联邦食品安全和兽医局披露，63%被检出农药残留的食品中，10份样本的农药含量超过了法定允许的最高残留限量。

其中7份超标样本具有统计学意义。不合规产品主要涉及杏和草莓，其中检出了克菌丹(Captan)、吡氟氯禾灵(Haloxyfop)、异菌脲(Iprodione)和多杀菌素(Spinosad)等农药残留。

此次调查涵盖产品相当广泛，包括水果、蔬菜(胡萝卜、西葫芦、卷心菜等)、谷物及植物油样本。不过相关部门也强调，农药残留最高限值设定时保留了很大的安全余量，远低于健康风险警戒线。

