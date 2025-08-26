The Swiss voice in the world since 1935
瑞美联合研发传感器，可通过汗液测定生物年龄

新型传感器可通过汗液测定生物年龄。
新型传感器可通过汗液测定生物年龄。 Keystone-SDA

瑞士和美国的科学家正在研发一种传感器，可根据汗液中的分子成分测量人体的生物年龄。

瑞士材料科学与技术联邦实验室(Empa)8月21日宣布，该项目旨在开发一种“年龄钟”，能持续提供人体生理状态的数据。除Empa外，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)、巴塞尔大学医院以及美国加州理工学院也参与了这项名为“Age Resist”(“对抗衰老”)的研究项目。

Empa指出，衰老是一种至今仍未被充分理解的生物现象。但已知的是，一个人随着年龄增长，其体能状态和对某些疾病的易感性也会发生变化，因此医疗治疗也需更贴合个体的身体状况。

以人生年份衡量的“实际年龄”对评估身体真实状态所提供的信息十分有限。

风险和副作用更低

迄今为止，生物年龄主要通过实验室血液检测来确定，这一过程耗时费力，不适合长期使用。

然而，研究人员表示，借助汗液中所谓“生物标志物”以及可穿戴传感器，这一方法有望成为一种简单、持续、适用于日常生活的解决方案。

他们指出，这种“年龄手表”不仅可以测量个体的恢复能力和抗压能力，还能帮助医疗干预能更好地适应患者的实际身体状况，从而降低副作用和风险。

研究团队目前仍在招募临床测试的志愿者。该研究项目由瑞士国家科学基金会(SNSF)资助。

