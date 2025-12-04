移民冻结、美联储裁员，以及一只白化短吻鳄

位于华盛顿特区的美国联邦储备局。 keystone

欢迎来到我们的《瑞士媒体里的美国》栏目。每逢周四，我们都会回顾瑞士媒体如何报道并评论美国三大焦点议题-政治、财经与科学。

9 分钟

“我们不希望他们待在我们的国家，”美国总统唐纳德·特朗普周二如是说。他指的到底是谁呢？

我提示一下：他说的可不是白化短吻鳄。至少就我所知，特朗普对缺乏黑色素的爬行动物并无明确看法，但那只曾在旧金山生活、名叫Claude的白化短吻鳄却颇受欢迎，这一点从它死后全球媒体的大量报道中就可见一斑。

周一华盛顿特区一处临时悼念点前的记者。此前有两名国民警卫队成员在附近遭到枪击。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

日前华盛顿特区发生了一起涉及一名阿富汗籍男子的致命枪击案。案发几日后，美国国土安全部于周二(12月2日)表示，特朗普政府已暂停来自19个被视为高风险国家的所有移民申请。

《日内瓦论坛报》(Tribune de Genève)周三报道称，这一暂停措施的适用范围包括：自6月起已被禁止入境的12个国家的申请者，以及另外七个此前已被纳入签证限制的国家的申请者。相关国家公民的美国绿卡申请已被叫停，入籍申请也同时被暂停。

这些多数是全球最贫困、最不稳定的国家。今年6月，美国总统唐纳德·特朗普已下令禁止来自阿富汗、缅甸、乍得、刚果共和国、赤道几内亚、厄立特里亚、海地、伊朗、利比亚、索马里、苏丹和也门的人员入境。而此次新增的七国为布隆迪、古巴、老挝、塞拉利昂、多哥、土库曼斯坦和委内瑞拉。

概述新政策的官方备忘录提到11月26日华盛顿特区发生的袭击事件，事件中一名国民警卫队成员被射杀，另一人受重伤。一名阿富汗籍男子被控谋杀，但他否认犯罪。

《日内瓦论坛报》解释说，特朗普将打击非法移民列为首要任务，还曾形容美国正遭受“海外罪犯的入侵”。但该报指出，特朗普的大规模驱逐计划“屡次被法院裁决阻止或削弱，理由包括目标人群必须能够行使其应有权利”。

周二，特朗普又将矛头对准索马里，声称索马里移民是“垃圾”，“我们不希望他们待在我们的国家”。苏黎世《每日导报》(Tages-Anzeiger)关注了这一言论，并重点报道了明尼阿波利斯市长雅各布·弗雷(Jacob Frey)的回应。这位民主党市长表示，市政府将尽一切可能支持当地索马里裔社区。

弗雷说道：“把整个人群妖魔化，在任何情况下都是荒谬的。而特朗普一而再、再而三地这样做，我认为已经引发了重大的宪法层面疑虑。这当然也违背了我们作为美国人所坚持的道德原则。”

瑞士公共广播电视台SRF相关报道 外部链接 (德)

美国联邦储备局大楼内外正在进行翻修，图为10月23日外立面包覆的防护结构。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

美国的央行系统-联邦储备局-计划裁减三分之一的银行监管人员。《新苏黎世报》(NZZ)引用一名批评人士的警告说：“我们会记住这一天。”

《新苏黎世报》周三在一篇分析中写道，美联储的银行监管体系将变得更高效。银行业与特朗普政府对此表示支持，但该报追问：如此一来，监管者人数是否仍足以确保全球最大金融中心的安全？

由美国总统唐纳德·特朗普在2018年任命进入美联储理事会、并自今年6月起担任银行监管部门负责人的米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)，正在推动美联储内部的一场“革命”。她希望放宽资本要求，并在2026年底前裁减500名银行监管人员中的150名，同时对剩余监管员的工作方式施加更严格的限制，包括他们应如何排查与处理受联储监管的银行风险。

金融科技公司Pave Finance的市场策略师、长期关注美联储的彼得·科里(Peter Corey)在《新苏黎世报》报道中表示，这项削减措施是错误方向上的一步。“将来我们回想今天时会对自己说：‘我们需要更多监管人员。’”

科里担心，由于人员减少、监管范围收窄，美联储未来可能对银行体系的危机反应迟钝。他指出了多项警讯，包括2023年初硅谷银行倒闭事件，该事件迅速导致其他多家中型银行出现连锁崩溃。《新苏黎世报》强调，这场危机的发生恰好与瑞士信贷(Credit Suisse)的衰败进程重叠，而最终得以控制是依靠大规模的国家担保。

科里解释：“银行危机通常始于规模较小、监管较松的机构。我在这个领域待得够久，知道此类危机的触发点往往难以预测。但如果放松监管，被突袭式危机击中的风险就会上升。”

今年4月，在旧金山加州科学院内的Claude与另一只短吻鳄。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

全球白化短吻鳄不足200只，而旧金山的Claude近日死亡，年仅30岁。相关调查将查明它的死亡原因。

苏黎世的《每日导报》周三注意到，Claude一直深受学生与国际游客的喜爱。“许多孩子在参观结束时，都会带一只Claude的毛绒玩具回家作为纪念。”

Claude生活在金门公园内的科学博物馆，这些年来它成了旧金山的“非官方吉祥物”。它曾出现在儿童读物中，也被用于公车与轻轨站的广告宣传。加州科学院周二宣布了它的死讯。

这只身长3米、体重136公斤的爬行动物近期因疑似感染接受治疗，当时已出现食欲下降的迹象，《每日导报》写道。加州大学兽医学院将进行尸检，以确定可能的死因。博物馆也在安排公众追思活动。

Claude出生时即有白化基因突变，全身缺乏黑色素，使得其外观呈现白色。1995年它在路易斯安那州的一座短吻鳄农场孵化，2008年来到加州科学院。

白化短吻鳄在野外通常难以存活太久，但据《每日导报》报道，美国短吻鳄在人工饲养环境下寿命可达70年。就在今年9月，旧金山的这家博物馆还为Claude举办了30岁生日庆祝活动，包括个人致辞及“用鱼和冰淇淋制作的短吻鳄生日蛋糕”。

下一期《瑞士媒体里的美国》将于12月11日星期四发布。

如有任何意见或反馈，请发送邮件至chinese@swissinfo.ch

相关内容