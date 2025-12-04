移民凍結、FRB、白いワニ…スイスのメディアが報じた米国のニュース

ワシントンにある米連邦制度準備理事会（FRB）のファサード Keystone/SWI swissinfo.ch

スイスの主要メディアが11月29日～12月3日報じたアメリカ関連ニュースから①「高リスク国」19カ国からの移民申請を停止②FRBの監督員削減に懸念の声③白いワニ「クロード」の死を悼む、の3件を要約して紹介します。

「彼らを我が国に招きたくない」――ドナルド・トランプ米大統領は2日、こう述べました。彼ら、とは誰のことでしょうか？

ヒント：アルビノのワニではありません。メラニン色素が不足している爬虫類をトランプ氏がどう思っているかは分かりませんが、一般市民には非常に人気がありました。サンフランシスコの人気者だったクロードの死後、世界中で数え切れないほどのニュースが報じられました。

月曜日、ワシントンDCで2人の州兵が撃たれた現場近くの仮設慰霊碑の前で記者。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

「高リスク国」19カ国からの移民申請を停止

米国土安全保障省は2日、トランプ政権は高リスクとみなされる19カ国からの移民申請を全て停止したと発表しました。この数日前、アフガニスタン国籍の男性による射殺事件がありました。

スイス・ジュネーブの地域紙トリビューン・ド・ジュネーブは3日、6月以降アメリカへの渡航が認められていない12カ国の国民と、これまでビザ制限の対象となっていた他の7カ国の国民に、今回の停止措置が適用されると報じました。対象国の国民からのグリーンカード申請と帰化申請は停止されています。

このリストには、世界で最も貧しく、最も不安定な国々が含まれています。ドナルド・トランプ米大統領は6月、アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメンの国民の米国入国を禁止するよう命じました。そして今回、ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラの7カ国が加わりました。

新たな方針を概説する公式覚書には、11月26日にワシントン特別区で発生した襲撃事件が引用されています。事件では州兵1名が死亡、もう1名が重傷を負いました。アフガニスタン国籍の男性が殺人罪で起訴されましたが、無罪を主張しています。

トリビューン・ド・ジュネーブは、トランプ氏が「海外からの犯罪者」によるアメリカへの「侵略」に言及し、不法移民対策を最優先事項としていると説明しました。同紙は、トランプ氏の大量送還計画は「標的となった人々が自らの権利を主張できるべきだという根拠に基づき、数々の裁判所の判決によって阻止または抑制されてきた」と指摘しました。

トランプ氏は2日、ソマリアを激しく非難し始めました。ソマリア人移民を「ゴミ」と呼び、「彼らを我が国に招きたくない」と言い放ちました。チューリヒの日刊紙ターゲス・アンツァイガーはこの発言を報じるとともに、民主党のミネアポリス市長ジェイコブ・フライ氏の対応と比較しました。フライ市長は、ミネアポリスのソマリア人コミュニティは地方自治体としてあらゆる形で支援される、と述べています。

フレイ氏は、「いかなる状況下でも、ある集団全体を悪者扱いするのは馬鹿げている。ドナルド・トランプ氏が一貫してそうしているやり方は、重大な憲法違反に問われる」と強調しました。「これは、私たちアメリカ国民がこの国で掲げる道徳観に明らかに反する」（出典：トリビューン・ド・ジュネーブ外部リンク／フランス語、ターゲス・アンツァイガー外部リンク／ドイツ語）

連邦準備制度理事会（FRB）は10月23日、ファサードの保護工事用ラッピングを施し、内外装ともに装いを新たにした Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

FRBの監督員削減に懸念の声

アメリカの中央銀行、連邦準備制度理事会（FRB）は、銀行監督・規制部門の人員を30％削減する方針です。スイス・ドイツ語圏の大手紙NZZは、「我々はこの日を忘れないだろう」という批判の声を紹介しました。

記事は、FRBの銀行監督はより効率的になるだろうと分析しています。銀行とトランプ政権はこれを支持しているが、同紙は「世界最大の金融センターを安全に保つための監督官は十分にいるのだろうか」と疑問を投げかけています。

トランプ氏が第1次政権下の2018年にFRB理事に任命し、今年6月から銀行監督局長を務めるミシェル・ボウマン氏は現在、FRBに革命を起こしています。資本規制を緩和し、2026年末までに銀行監督官500人のうち150人を削減。FRBの監督する銀行が抱える問題の発見と対処方法について、より厳しい規制を課すよう他の規制当局に求めています。

米フィンテック企業ペイブ・ファイナンスの市場ストラテジストで、長年FRBの動向を注視してきたピーター・コーリー氏はNZZに、今回の人員削減は間違った方向への一歩だと批判しました。「後にこの日を振り返ったとき、『もっと人員が必要だったのに』と自戒するだろう」

コーリー氏は、人員削減と所轄範囲の狭まりにより、FRBが将来の銀行危機を認識するのが遅くなるのではではないかと懸念しています。同氏が念頭に置くそうした危機の1つは、2023年初頭のシリコンバレー銀行の破綻で、他の中規模銀行の連鎖破綻を引き起こしました。NZZは、当時スイス第2の銀行だったクレディ・スイスの破綻と同時期に発生したこの危機は、包括的な政府保証によってのみ制御可能だと指摘しました。

「銀行危機は、一般的に、規制が緩く、規模も小さい金融機関から始まることが多い」とコーリー氏は述べています。「私は長年この業界に携わってきたので、このような危機の引き金となるものを予測するのは難しいことは認識している。だが、規制が緩和されれば、このような予期せぬ事態に見舞われるリスクが高まる」（出典：NZZ外部リンク／ドイツ語）

カリフォルニア科学アカデミーでのクロードと友だちのカメ Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

白いワニ「クロード」の死を悼む

世界に200頭未満しかいないアルビノワニの1頭、クロードがサンフランシスコで30歳という比較的若い年齢で死亡しました。死因を究明中です。

ターゲス・アンツァイガーは3日、クロードは小学生や海外からの観光客に人気だったと追悼しました。「たくさんの子どもたちが、見学の最後に小さなクロードのぬいぐるみをお土産に買っていった」

クロードはゴールデンゲートパークにある科学博物館に暮らし、長年にわたりサンフランシスコの非公式マスコットとなっていました。児童書はもちろん、バス停や路面電車の駅の広告でもおなじみでした。カリフォルニア科学アカデミーがクロードの死を発表したのは2日のことでした。

記事によると、体長3m、体重136㎏のクロードは食欲不振に陥った後、感染症の疑いで治療を受けていました。カリフォルニア大学獣医学部は、死因を特定するために今後、剖検を行う予定です。博物館は追悼式を計画しています。

クロードはアルビノ（白皮症）を持って生まれました。アルビノとは、メラニン色素が欠乏し、白く見える遺伝子変異です。1995年にルイジアナ州のワニ養殖場で孵化し、2008年にカリフォルニア科学アカデミーに入会しました。

記事によると、アルビノのワニは野生では長生きすることは稀なものの、アメリカワニは飼育下では最長70年生きることもあります。科学博物館では9月、クロードの30歳の誕生日を祝賀会やスピーチ、「魚とアイスクリームで作った特別なワニのバースデーケーキ」で祝ったばかりでした。（出典：ターゲス・アンツァイガー外部リンク／ドイツ語）

次回「スイスのメディアが報じた米国のニュース」日本語版は12月11日（木）配信予定です。

