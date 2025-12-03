瑞士研究：纹身墨水对实验小鼠免疫系统造成影响
瑞士研究人员的小鼠实验显示，纹身墨水会改变身体对疫苗的反应方式，从而影响免疫系统。
由卢加诺大学(Università della Svizzera italiana, USI)教授Santiago Gonzalez带领的研究团队分别用黑色、红色或绿色给大约40只实验小鼠进行了足部纹身。
随后，他们用特殊的显微镜对纹身墨水在小鼠体内的扩散情况进行了追踪。其研究结果已发表于科学期刊《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Pnas)。
研究发现，纹身数小时内，墨水迅速流经小鼠的淋巴管道，并在淋巴结内大量聚集。
在这里，墨水被免疫系统中的巨噬细胞(macrophages)逐步吸收。卢加诺大学在研究新闻稿中表示，这一吸收过程会触发两个阶段的炎症反应。首先是纹身后的急性反应阶段，大约持续两天；之后是慢性反应阶段，可长达数年。
一种位于组织内的白细胞，属于人体固有免疫系统的关键组成部分。它们具有强大的识别、吞噬和清除病原体、细胞碎片等异物的能力。巨噬细胞还参与启动适应性免疫反应、释放炎症因子以及维持组织稳态和修复。
资料来源：美国国家生物技术信息中心
研究显示，巨噬细胞无法分解墨水。纹身墨水会滞留在淋巴结中，持续启动吸收过程，造成细胞死亡，并逐渐削弱免疫系统的防御能力。
抗体减少
此外，研究人员进一步证实，纹身墨水还会改变身体对疫苗的反应。实验中，纹身小鼠在接种mRNA新冠疫苗后，抗体反应减弱。研究人员指出，这一结果表明，纹身对免疫系统对疫苗的应答能力造成了负面影响。
卢加诺大学在新闻稿中解释，这可能是由于免疫细胞长时间作用于纹身墨水，导致免疫功能降低。同样，与纹身墨水接触的人类免疫细胞也在接种疫苗后表现出相对较弱的免疫反应。
据此，研究人员强调，该研究结果不仅限于实验小鼠，对人类同样具有参考意义。不过，科研人员也表示，目前尚不明确纹身对免疫系统的影响，还需进一步研究澄清其长期效应及潜在风险。
