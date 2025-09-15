职业学士/硕士：瑞士力推高职教育

瑞士加强高等职业教育和培训 Keystone-SDA

在中国家长还在为孩子的"普职分流"而焦虑时，瑞士议会正在推进立法行动，以求重新定义职业教育的价值。近日，瑞士议会联邦院通过了一项政府提案，旨在通过引入新的文凭称谓等措施，提升高等职业教育与培训的吸引力。

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss Senate wants to boost higher vocational training 更多阅览 Swiss Senate wants to boost higher vocational training

Français fr Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse 原版 更多阅览 Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse

政府提出了一项计划，将通过四项措施来支持高等职业教育。首先，高等职业教育文凭将附加“职业学士”(Professional Bachelor)和“职业硕士”(Professional Master)的称谓。这些附加称谓仅可与受法律保护的原文凭名称同时使用。

该草案还规定，在联邦职业考试和高等职业考试中，英语将作为附加考试语言供考生选择——这与瑞士其他高等教育资格考试的现行做法一致。此外，另两项措施将为高等职业院校提供更大的法律保障。

9月8日，瑞士议会联邦院以32票赞成、10票反对的结果通过了这项修正案。该议案现已提交议会国民院审议。