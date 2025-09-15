The Swiss voice in the world since 1935
职业学士/硕士：瑞士力推高职教育

瑞士加强高等职业教育和培训
瑞士加强高等职业教育和培训

在中国家长还在为孩子的"普职分流"而焦虑时，瑞士议会正在推进立法行动，以求重新定义职业教育的价值。近日，瑞士议会联邦院通过了一项政府提案，旨在通过引入新的文凭称谓等措施，提升高等职业教育与培训的吸引力。

政府提出了一项计划，将通过四项措施来支持高等职业教育。首先，高等职业教育文凭将附加“职业学士”(Professional Bachelor)和“职业硕士”(Professional Master)的称谓。这些附加称谓仅可与受法律保护的原文凭名称同时使用。

该草案还规定，在联邦职业考试和高等职业考试中，英语将作为附加考试语言供考生选择——这与瑞士其他高等教育资格考试的现行做法一致。此外，另两项措施将为高等职业院校提供更大的法律保障。

9月8日，瑞士议会联邦院以32票赞成、10票反对的结果通过了这项修正案。该议案现已提交议会国民院审议。

