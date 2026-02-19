迫于经费压力，2026年苏黎世同性恋骄傲节宣布取消

2026年，苏黎世同性恋大游行照常进行，但配套的骄傲节活动则宣布取消。 Keystone-SDA

据《一瞥报》(Blick)报道，苏黎世骄傲协会(Zurich Pride Association)董事会向瑞士新闻社证实：2026年苏黎世同性恋骄傲节将不会举行。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Zurich Pride Festival 2026 cancelled amid financial pressures 更多阅览 Zurich Pride Festival 2026 cancelled amid financial pressures

Deutsch de Die Zürcher Pride findet 2026 ohne Festival statt 原版 更多阅览 Die Zürcher Pride findet 2026 ohne Festival statt

上述决定产生于该协会于本周举行的全体成员特别会议。不过，该协会表示，骄傲节的取消并不会影响苏黎世同性恋大游行，游行仍将按计划于6月举行。

近期，多家大型企业已减少或取消对苏黎世及其他城市骄傲活动的赞助。协会之前也曾就一系列旨在确保活动资金筹措的措施进行过讨论，其中包括收取门票的可能性-但这一方案在社交媒体上引起很多人的批评。

几天前，组织者还在Instagram上表示，计划在苏黎世Turbinenplatz举办一个规模较小的庆祝活动。但经过全体大会的讨论，该计划也被彻底取消。组织者表示，他们将于稍后公布有关此决定的更多细节。

苏黎世同性恋大游行(Zurich Pride demonstration，又译作同志骄傲大游行)活动仍将于6月19-20日举行。

苏黎世同性恋骄傲节 苏黎世同性恋骄傲节(Zurich Pride Festival)是瑞士规模最大的相关主题公众活动之一，每年夏季在苏黎世举行，包含游行、音乐演出、文化活动和公众讨论等多个环节，吸引来自瑞士各地及国外的参与者。活动通常以市中心游行为核心，并配套为期数天的露天庆祝活动和舞台演出。 该活动起源于上世纪90年代，最初以争取法律平等和社会认可为主要诉求，随着瑞士在相关议题上的立法进展，节日逐渐从抗议性质转向兼具政治表达与文化庆典的综合活动。如今它不仅被视为社会运动的一部分，也成为苏黎世年度大型公共活动之一，对当地旅游和文化生活具有一定影响。 近年来，活动规模不断扩大，同时也面临资金来源变化、赞助减少等挑战。组织方表示，希望在保持活动可持续性的同时，继续提供公共讨论空间和文化活动平台。 信息来源：苏黎世同性恋骄傲节网站、瑞士旅游局网站

阅读最长 讨论最多