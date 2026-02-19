迫于经费压力，2026年苏黎世同性恋骄傲节宣布取消
据《一瞥报》(Blick)报道，苏黎世骄傲协会(Zurich Pride Association)董事会向瑞士新闻社证实：2026年苏黎世同性恋骄傲节将不会举行。
上述决定产生于该协会于本周举行的全体成员特别会议。不过，该协会表示，骄傲节的取消并不会影响苏黎世同性恋大游行，游行仍将按计划于6月举行。
近期，多家大型企业已减少或取消对苏黎世及其他城市骄傲活动的赞助。协会之前也曾就一系列旨在确保活动资金筹措的措施进行过讨论，其中包括收取门票的可能性-但这一方案在社交媒体上引起很多人的批评。
几天前，组织者还在Instagram上表示，计划在苏黎世Turbinenplatz举办一个规模较小的庆祝活动。但经过全体大会的讨论，该计划也被彻底取消。组织者表示，他们将于稍后公布有关此决定的更多细节。
苏黎世同性恋大游行(Zurich Pride demonstration，又译作同志骄傲大游行)活动仍将于6月19-20日举行。
苏黎世同性恋骄傲节(Zurich Pride Festival)是瑞士规模最大的相关主题公众活动之一，每年夏季在苏黎世举行，包含游行、音乐演出、文化活动和公众讨论等多个环节，吸引来自瑞士各地及国外的参与者。活动通常以市中心游行为核心，并配套为期数天的露天庆祝活动和舞台演出。
该活动起源于上世纪90年代，最初以争取法律平等和社会认可为主要诉求，随着瑞士在相关议题上的立法进展，节日逐渐从抗议性质转向兼具政治表达与文化庆典的综合活动。如今它不仅被视为社会运动的一部分，也成为苏黎世年度大型公共活动之一，对当地旅游和文化生活具有一定影响。
近年来，活动规模不断扩大，同时也面临资金来源变化、赞助减少等挑战。组织方表示，希望在保持活动可持续性的同时，继续提供公共讨论空间和文化活动平台。
信息来源：苏黎世同性恋骄傲节网站、瑞士旅游局网站
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。