芬兰稳居全球最幸福国家首位，瑞士位列十三名

根据联合国3月20日发布的《2025年世界幸福报告》(英)外部链接，芬兰连续第八年蝉联世界最幸福的国家；瑞士位列第13位；美国则迎来史上最低排名。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
美国在排行榜中位列第24名，跌至2012年首份《世界幸福报告》发布以来的最低水平。美国在首份榜单中的排名为第11名，也是其史上最好成绩。报告作者指出，“共同进餐与幸福指数息息相关，而在过去二十年间，独自用餐的美国人数量增加了53%。”
据报告显示，截至2023年，四分之一的美国人称，调查前一天晚上独自用餐。“越来越多的人单独进餐，是美国幸福感下降的原因之一。”报告指出。
此外，美国也是少数几个“绝望死亡”(自杀死亡或因过量摄入酒精或吸毒致死)人数增加的国家之一，而同时期在大多数其他国家，该原因造成的死亡人数都呈下降趋势。
北欧国家遥遥领先
报告分析的是2022年至2024年全球人口行为，因此，上述结果与唐纳德·特朗普重返白宫引起的巨大震荡无关。
北欧国家稳居最幸福国家前十名，丹麦、冰岛、瑞典紧随芬兰的脚步。亚军丹麦与冠军芬兰之间差距稍有扩大。
同时，哥斯达黎加(Costa Rica)和墨西哥首度跑进前十，分别位列第6和第10名。
法国仅排在第33位。位列榜单靠前位置的是瑞士(第13位)、比利时(第14位)和加拿大(第18位)。
相关内容
相关内容
瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意
此内容发布于
据一项调查显示，多数瑞士人对自己的生活很满意。不过不同年龄段之间存在明显差异：五分之一18岁到29岁的年轻人群体正在遭受心理疾病或心理障碍困扰。
更多阅览 瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意
东南亚国家及地区
新加坡排名第34位，在东南亚国家中排名第一。台湾排名第27位，领先中国(第68位)、日本(第55位)及韩国(第58位)等东亚国家。
自2021年塔利班政权重新接管以来，阿富汗陷入人道主义灾难之中，再次被评为全球最不幸福的国家。
全球幸福排名采用最近3年的平均结果进行国际比较，不仅根据个人对生活满意度的自我评估，还结合人均国内生产总值(GDP)、社会支持度、健康预期寿命、自由度、慷慨度及贪腐程度等因素综合衡量。
联合国大会在2012年6月28日通过的第66/281号决议外部链接中宣布每年3月20日为国际幸福日，确认幸福和福祉是全世界人类生活中的普世目标和愿望，具有现实意义，在公共政策目标中对此予以承认具有重要意义。又确认需要采取更包容、公平和平衡的经济增长方式，以促进可持续发展，消除贫穷，增进全体人民的幸福和福祉。自2013年以来，联合国一直在庆祝国际幸福日，并以这种方式让世界各地的民众认识到幸福在生活中的重要性。联合国于2015年启动旨在消除贫困，减少不平等，以及保护地球的17项可持续发展目标外部链接，而这些目标的宗旨正是给人们带来幸福并感到快乐的三大要素。
资料来源：联合国国际幸福日外部链接
相关内容
瑞士科研人员改进瘫痪患者的治疗方法
此内容发布于
洛桑研究人员将康复机器人与脊髓植入装置结合，研发出一款新设备，能够帮助脊髓损伤患者重新行走。
更多阅览 瑞士科研人员改进瘫痪患者的治疗方法
相关内容
邦德电影经典取景地雪朗峰重新开放
此内容发布于
由于新缆车索道施工原因关闭5个月的雪朗峰于3月15日再次对游客开放。
更多阅览 邦德电影经典取景地雪朗峰重新开放
相关内容
瑞银集团首席执行官2024年收入近1500万瑞郎
此内容发布于
瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)2024年的薪水与2023年基本持平，尽管他2024年的任职时间更长(安思杰于2023年4月接过瑞银首席执行官帅印)。
更多阅览 瑞银集团首席执行官2024年收入近1500万瑞郎
相关内容
新冠封锁五周年：瑞士“病毒先生”眼中的疫情时代
此内容发布于
2020年3月16日，瑞士政府宣布进入“紧急状态”-3月17日零时，全国进入半封锁状态。值此新冠封锁五周年纪念之际，瑞士联邦卫生局前流行病办公室负责人Daniel Koch回顾了疫情期间瑞士政府发挥的关键性作用。
更多阅览 新冠封锁五周年：瑞士“病毒先生”眼中的疫情时代
相关内容
在瑞士，外国人的形象在逐渐恶化
此内容发布于
瑞士联邦统计局发现，过去几年中，瑞士人越来越不看好外国人。
更多阅览 在瑞士，外国人的形象在逐渐恶化
相关内容
2024年瑞士战争物资出口下滑5%
此内容发布于
去年，瑞士战争物资的出口减少。根据瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)签发的许可证统计，瑞士共向60个国家出口了价值6.647亿瑞郎(约合人民币55亿元)的军事装备。较2023年下降了5%。
更多阅览 2024年瑞士战争物资出口下滑5%
相关内容
瑞士新冠婴儿潮研究
此内容发布于
根据苏黎世大学一项新研究得出的结论，30岁以上女性是新冠疫情期间推动瑞士婴儿潮的主力选手。
更多阅览 瑞士新冠婴儿潮研究
相关内容
瑞士成为全球最大集装箱航运国家，中国第二
此内容发布于
德国曾是全球最大集装箱航运国家，但这个称号已成历史。如今，这一地位被一个甚至没有海岸线的国家取代。
更多阅览 瑞士成为全球最大集装箱航运国家，中国第二
相关内容
瑞士转基因作物种植禁令继续延长
此内容发布于
将于2025年到期的瑞士暂停转基因作物种植的决定有可能会再次延期五年。
更多阅览 瑞士转基因作物种植禁令继续延长
相关内容
马丁·普菲斯特当选瑞士联邦委员会新委员
此内容发布于
来自楚格州的马丁·普菲斯特(Martin Pfister)在议会第二轮投票中赢得134票，当选为新的瑞士政府部长。他将接替联邦委员会中来自中间党(Die Miete/Le Centre)的维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)。
更多阅览 马丁·普菲斯特当选瑞士联邦委员会新委员
阅读更多
相关内容
富裕国家的老年人为何比年轻人更幸福
此内容发布于
一份新报告显示，瑞士是世界上最幸福的国家之一，但年轻一代的生活满意度却在下降。瑞士资讯swissinfo.ch采访了经济学教授马蒂亚斯·宾斯旺格(Mathias Binswanger)，探讨这一现象背后的原因。
更多阅览 富裕国家的老年人为何比年轻人更幸福
相关内容
瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意
此内容发布于
据一项调查显示，多数瑞士人对自己的生活很满意。不过不同年龄段之间存在明显差异：五分之一18岁到29岁的年轻人群体正在遭受心理疾病或心理障碍困扰。
更多阅览 瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意
相关内容
相比薪酬，瑞士人更关注心理健康
此内容发布于
人力资源服务公司任仕达(Randstad)的一份调查显示，在瑞士雇员眼中，工作幸福感与职业抱负同等重要。
更多阅览 相比薪酬，瑞士人更关注心理健康
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。