芬兰稳居全球最幸福国家首位，瑞士位列十三名

-芬兰蝉联全球最幸福国家。 Keystone-SDA

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美国在排行榜中位列第24名，跌至2012年首份《世界幸福报告》发布以来的最低水平。美国在首份榜单中的排名为第11名，也是其史上最好成绩。报告作者指出，“共同进餐与幸福指数息息相关，而在过去二十年间，独自用餐的美国人数量增加了53%。”

据报告显示，截至2023年，四分之一的美国人称，调查前一天晚上独自用餐。“越来越多的人单独进餐，是美国幸福感下降的原因之一。”报告指出。

此外，美国也是少数几个“绝望死亡”(自杀死亡或因过量摄入酒精或吸毒致死)人数增加的国家之一，而同时期在大多数其他国家，该原因造成的死亡人数都呈下降趋势。

北欧国家遥遥领先

报告分析的是2022年至2024年全球人口行为，因此，上述结果与唐纳德·特朗普重返白宫引起的巨大震荡无关。

北欧国家稳居最幸福国家前十名，丹麦、冰岛、瑞典紧随芬兰的脚步。亚军丹麦与冠军芬兰之间差距稍有扩大。

同时，哥斯达黎加(Costa Rica)和墨西哥首度跑进前十，分别位列第6和第10名。

法国仅排在第33位。位列榜单靠前位置的是瑞士(第13位)、比利时(第14位)和加拿大(第18位)。

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东南亚国家及地区 新加坡排名第34位，在东南亚国家中排名第一。台湾排名第27位，领先中国(第68位)、日本(第55位)及韩国(第58位)等东亚国家。

自2021年塔利班政权重新接管以来，阿富汗陷入人道主义灾难之中，再次被评为全球最不幸福的国家。

全球幸福排名采用最近3年的平均结果进行国际比较，不仅根据个人对生活满意度的自我评估，还结合人均国内生产总值(GDP)、社会支持度、健康预期寿命、自由度、慷慨度及贪腐程度等因素综合衡量。