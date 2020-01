Après moult rebondissements la Grande-Bretagne quitte l'UE (Keystone / Andy Rain)

Ce soir, nous y sommes : la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. SWI swissinfo.ch a demandé aux Suisses de l'étranger leur avis sur le Brexit et s'ils sont eux-mêmes concernés.

Le Brexit aura lieu le 31 janvier 2020 à minuit (CET). L'UE comptera un État membre de moins à l'avenir. «Personne ne sait vraiment ce qu’il se passe», nous écrit Elisabeth Gerdes d'Italie - et rapporte que ses amis britanniques en Italie passent actuellement des nuits blanches à cause du Brexit. Ils s'inquiètent notamment de l'assurance maladie.

Anna-Marya Tompa, de Chypre, ne sait pas non plus vraiment comment les choses vont évoluer. «Je suis moitié Britannique et moitié Suisse et je suis heureuse que mes enfants et moi ayons des passeports suisses». Elle est très déçue par le Brexit.

Dani Trächsel voit les choses différemment: «Je pense qu'il est bon que les Britanniques défient l'UE». La Suisse et la Grande-Bretagne ayant depuis longtemps un accord douanier, tout est déjà réglé pour le Brexit.

Que réserve l'avenir?

En Grèce, Ursi Messerli en est convaincue: «Cela aurait aidé ma nouvelle patrie, la Grèce, si elle avait quitté l'UE à l'époque». Là, elle considère qu’aucune amélioration n'est en vue.

La Communauté se tourne également vers l'avenir: «Tôt ou tard, les Britanniques frapperont de nouveau à la porte de Bruxelles parce qu'ils voudront revenir dans l'Union européenne», écrit Gregor Fiedler. Dominique Bouix-Moret est également «curieuse de voir la suite».

«Bon vent et bonne chance» ou encore «God save the Queen»… la communauté souhaite quoi qu’il en soit tout de bon à la Grande-Bretagne.



















Traduit de l'allemand par Emilie Ridard

