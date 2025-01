Quelle direction la politique économique suisse doit-elle prendre?

Le 22 janvier, le ministre de l’Économie Guy Parmelin et le Premier ministre kosovar Albin Kurti ont conclu un accord de libre-échange entre le Kosovo et les Etats de l’AELE. En font partie, outre la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

La Suisse est l’un des principaux partenaires commerciaux du Kosovo. Albin Kurti qualifie cet accord de bonne nouvelle et rappelle que son pays a une balance commerciale positive avec la Suisse – c’est-à-dire qu’il exporte plus qu’il n’importe. Cela est surtout lié aux services dans les domaines de l’informatique et de la communication. Ainsi, des entreprises suisses ont délocalisé leurs centres d’appels au Kosovo, ou des entreprises kosovares se chargent du développement de logiciels. Albin Kurti se réjouit donc que le secteur des services fasse également partie de l’accord de libre-échange.

Il espère que les entreprises suisses investiront davantage au Kosovo grâce à l’accord. Le Kosovo a beaucoup à offrir: «Les coûts de l’électricité et de la main-d’œuvre sont bas. Il n’y a pas de taxes sur les exportations, les machines ou les matières premières». De plus, de nombreuses et nombreux Kosovars sont bien formés et parlent souvent plusieurs langues. A cela s’ajoutent les liens personnels au sein de la grande diaspora. Tout cela rend le Kosovo économiquement intéressant pour la Suisse.