Welchen Weg soll die Schweizer Wirtschaftspolitik gehen?

Der kosovarische Premierminister Albin Kurti und der Schweizer Bundesrat Guy Parmelin am WEF 2025 in Davos.

Nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten, Donald Trump, werden weltweit Handelskriege und Schutzzölle befürchtet. Zwar wurden in den ersten Tagen von Trumps zweiter Präsidentschaft noch keine Entscheide in diese Richtung getroffen, aber die Unsicherheit ist zu spüren – auch am Weltwirtschaftsforum in Davos. Wo ist der Platz der Schweiz in dieser unsicheren wirtschaftlichen Lage?