Aujourd’hui en Suisse

Les scrutins dans la ville de Berne et sur le concours de l’Eurovision à Bâle suscitent une grande attention.

Ce n’est pas un projet fédéral qui a suscité le plus d’attention au niveau international. Non, c’est le vote des citoyennes et citoyens bâlois sur le crédit pour l’organisation du concours de l’Eurovision.

Il est certes dans la nature des choses que cela intéresse de nombreuses personnes au-delà des frontières nationales. L’écho médiatique est néanmoins étonnant: même SBS News en Australie a rapporté que «la ville suisse vote pour des millions pour l’Eurovision l’année prochaine». The Times of India a écrit: «Les électeurs bâlois approuvent un crédit de 40 millions de dollars pour l’ESC.» Et Bloomberg a titré: «L’Eurovision peut avoir lieu à Bâle, car le vote contre l’événement ‘blasphématoire’ échoue.»

Au niveau national, la ville de Berne fait les gros titres. Car avec son conseil municipal nouvellement élu, elle est désormais officiellement la ville la plus à gauche de Suisse. Les cinq membres se composent comme suit: Marieke Kruit, Parti socialiste (elle est également candidate à la présidence de la ville), Ursina Anderegg, Alliance verte, le conseiller national Matthias Aebischer, PS, le maire actuel Alec von Graffenried, Les Verts liste libre, et Melanie Mettler, Les Vert’libéraux. Cette dernière est ainsi la femme politique la plus «à droite» de l’exécutif bernois. L’élection à la présidence de la ville n’est pas encore décidée, il pourrait y avoir un deuxième tour. Le maire actuel est menacé de destitution.