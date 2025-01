Aujourd’hui en Suisse

Les loups font souvent la une des journaux lorsqu’ils tuent du bétail, suscitant l’indignation des milieux agricoles et des appels à l’abattage de ces canidés. Cependant, pour la première fois, des données sur le nombre total de moutons qui meurent chaque année, y compris ceux qui sont morts de maladie ou de négligence, sont disponibles et révèlent une histoire surprenante, selon le quotidien zurichois Tages-Anzeiger.

Un agriculteur valaisan a signalé l’abattage d’un mouton par un loup. Cependant, l’inspecteur a découvert une autre histoire: l’étable était sale, le mouton était gravement émacié et sans soins, ses yeux étaient rongés par les vers. L’inspecteur a déterminé que la négligence, et non l’attaque d’un loup, était la cause probable de la mort.

Depuis 2020, les statistiques sur les décès d’ovins dus à la négligence ou à la maladie sont rapportées dans la base de données Identitas sur le trafic d’animaux. En 2021, 40’000 morts d’ovins ont été enregistrés. L’année dernière, ce chiffre est passé à 56’838. Les morts d’ovins dépassent de loin ceux des autres animaux: 13% de la population ovine suisse est morte en 2023, contre seulement 3,5% de la population bovine.

En 2023, environ 1000 morts de moutons ont été attribués à des attaques de loups. Les cantons incluent également dans leurs statistiques les morts d’ovins non traçables potentiellement liées à des attaques de loups. Les spécialistes citent la maladie de la langue bleue, qui sévit depuis 2024, les parasites, les épidémies et l’arrivée de l’hiver comme causes possibles du nombre élevé de morts. «Nous prenons très au sérieux l’évolution du cheptel ovin et l’augmentation du nombre d’animaux morts», a déclaré l’Office fédéral de la sécurité alimentaire au Tages-Anzeiger.