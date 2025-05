Aujourd’hui en Suisse

Il est indéniable que de plus en plus de rentes AVS sont versées à l’étranger. En décembre dernier, près d’un tiers de ces prestations étaient touchées par des personnes résidant à l’étranger. Cela représentait 806’900 bénéficiaires, soit 100’000 de plus qu’un an plus tôt. Cette augmentation est très nette depuis 2001 et concerne tant des étrangers retournés passer leur retraite dans leur pays que des Suisses de l’étranger.

Mais l’autre face de la médaille, c’est que ces rentes versées à l’étranger sont généralement modestes. En moyenne, la rente mensuelle est de 558 francs pour les non-Suisses à l’étranger, de 1249 francs pour les Suisses à l’étranger et de 1915 francs pour les bénéficiaires en Suisse. Cette situation s’explique par le fait que seulement 7% des bénéficiaires à l’étranger ont cotisé de manière complète au système de l’AVS.

En prenant ces deux aspects en considération, il en ressort que les rentes versées à l’étranger ne pèsent que modestement sur le système. Finalement, bien qu’un tiers des rentes soient versées hors de Suisse, ces dernières ne représentent que 15% de la somme totale allouée par l’AVS. Dans son rapport statistique, l’Office fédéral des assurances sociales conclut que «les personnes étrangères ont contribué davantage à l’AVS qu’elles n’en ont perçu les prestations».