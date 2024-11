Comment un jeu de tracteurs suisse est devenu un succès mondial

Le nouveau Simulateur agricole permet de jouer non seulement dans un environnement européen et nord-américain, mais aussi sur une carte d'Asie de l'Est nommée «Hutan Pantai». Les joueurs peuvent s'y essayer à la culture du riz. Giants Software

La dernière version du Landwirtschafts-Simulator (Farming Simulator) s'est vendue à plus de six millions d'exemplaires. Derrière ce succès se cache une entreprise basée à Schlieren (canton de Zurich).

4 minutes

Tout a commencé il y a 20 ans: en 2004, Christian Ammann et Stefan Geiger étaient deux simples informaticiens désireux de créer leur propre jeu. Les ressources n’étant à l’époque pas facilement disponibles en ligne, ils ont fabriqué leur propre moteur de jeux. Il ne leur manquait plus qu’une idée de jeu révolutionnaire.

C’est un ami de Stefan Geiger qui a émis l’idée d’un simulateur agricole. Au début, les fondateurs étaient sceptiques; aucun d’eux n’était issu d’une famille paysanne, ni particulièrement passionné par les tracteurs. Mais ils ont vite pris conscience du potentiel. Les simulateurs réalistes connaissaient alors un véritable regain de popularité, et l’agriculture est un sujet émotionnel, avec beaucoup de profondeur. Un éditeur allemand a lui aussi trouvé l’idée prometteuse, et c’est ainsi que la première version du jeu est parue en 2008, connaissant un grand succès.

Dans le nouveau Simulateur agricole, des intempéries font leur apparition. Si une tornade ou une tempête de grêle est annoncée, il faut mettre la récolte à l’abri le plus rapidement possible. Si cela vous semble trop réaliste, vous pouvez toutefois désactiver cette fonctionnalité. Giants Software

Les développeurs ont monté leur entreprise et ont régulièrement sorti de nouvelles versions du jeu. À chaque nouvelle édition, le jeu gagnait en profondeur: plus de types de plantes, plus d’animaux, et surtout, plus de tracteurs.

La clé du succès: les fabricants de machines agricoles

Les machines agricoles sont en effet les véritables stars du jeu. Dans la dernière version, il est possible de conduire plus de 400 machines, de 160 marques différentes. Aujourd’hui, les fabricants se battent pour pouvoir se présenter sous leur meilleur jour dans le simulateur. Cela n’a pas toujours été le cas.

Dans la première version, des machines d’un seul fabricant étaient présentes: celles de Fendt. Les responsables de la marque avaient adoré l’idée dès le début et ont soutenu les créateurs. Au fil des années, Giants a réussi à convaincre de plus en plus de partenaires, mais les discussions étaient difficiles, notamment avec les plus grandes entreprises. Il a parfois fallu des années pour finaliser un seul contrat.

Les animaux ont fait l’objet d’une nouvelle animation et sont beaucoup plus réalistes dans la nouvelle version. C’est particulièrement important pour les bébés animaux, qui font leur apparition. Il y a aussi deux nouvelles espèces: les buffles et les chèvres – dont le lait peut être utilisé pour fabriquer de la mozzarella de bufflonne et du fromage de chèvre. Giants Software

Les fabricants de machines ne fournissent pas seulement le matériel comme les tracteurs, les camions et les moissonneuses-batteuses. Giants profite également de leur expertise agricole pour diverses questions: quels engrais utiliser, quel est l’impact des traces de pneus sur les champs?

Fiable comme un tracteur

Le fait d’avoir mis l’accent sur les tracteurs semble porter ses fruits: le simulateur s’est forgé une vaste base de fans fidèles. Giants mise donc beaucoup sur sa communauté. Chaque année, l’entreprise organise un événement en Bavière, le «Farmcon», auquel plus de 3000 amateurs ont participé l’été dernier.

Des personnages du voisinage, appelés «NPCs » (personnages non-joueurs) expliquent le fonctionnement du jeu ou donnent des missions, afin d’aider les nouveaux joueurs à s’orienter. Giants Software

Cette communauté assure au simulateur agricole un modèle commercial assez stable. Il y a certes de l’innovation: à chaque nouvelle version, le jeu devient techniquement plus abouti, avec de nouveaux contenus, l’ouverture de nouveaux marchés et la compatibilité avec de nouvelles consoles. L’entrée de Giants dans le domaine de l’édition est également un terrain nouveau pour l’entreprise. Mais le jeu reste toujours fidèle à son essence.

Si tout se passe comme prévu, Giants continuera de faire tourner son jeu pendant encore de nombreuses années, tel un tracteur fiable récoltant l’amour des passionnés d’agriculture du monde entier.

De Schlieren à la conquête du monde «Giants» est l’entreprise derrière le simulateur agricole. Au début, la société ne comptait que 4 personnes; elle en emploie environ 120 aujourd’hui. Outre ses bureaux à Schlieren, l’entreprise possède des filiales en Allemagne, en République tchèque et aux États-Unis.

Traduit de l’allemand avec DeepL/ptur