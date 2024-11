Les Morins, un symbole identitaire entre tradition et air du temps

Bien plus que de simples boucles d'oreilles en or et en émail, les Morins sont en Engadine un héritage culturel très apprécié, qui se transmet encore aujourd'hui de mère en fille. Représentant la tête d'un homme à la peau foncée, le Morin est pour ainsi dire un morceau d'Engadine à porter sur soi.

D’après la tradition engadinoise, qui est au cœur du livre de Dolf Kaiser sur les pâtissiers grisons*, l’amour des Engadinoises et Engadinois pour les Morins aurait commencé à Venise.

Aux 17e et 18e siècles, beaucoup de Grisons et Grisonnes y avaient émigré pour gagner leur pain quotidien, non seulement dans des pâtisseries – leur métier le plus connu -, mais aussi dans des cordonneries ou dans d’autres professions.

En 1766, la lagune vénitienne en était pourtant venue à en avoir assez des Grisons et Grisonnes, de leurs acquis politiques et de leur puissance économique.

Par un décret, Venise les priva subitement de leurs privilèges économiques et donc de leurs moyens de subsistance, ce qui les évinça en quelques mois.

Un signe identitaire dès les débuts

Les boucles d’oreille, en particulier les Morins, viendraient de Venise. Ces morins auraient été portés comme un signe identitaire par les personnes qui en avaient été chassées et s’étaient ensuite dispersées dans toute l’Europe.

Quand une femme qui portait des Morins en rencontrait une autre, c’était comme un signal secret, même si elles ne se connaissaient pas.

Mais quand il s’agit de savoir comment les Morins sont devenus partie intégrante du patrimoine culturel de Basse-Engadine et surtout de Sent – on parlait aussi des «Morins de Sent» -, les traces se perdent dans l’histoire.

Un héritage vénitien, ou non?

L’explication est probablement simple: cette boucle d’oreille exotique pourrait avoir simplement fait office de souvenir que les gens emportaient avec eux à leur retour. Comme aujourd’hui en somme: les souvenirs font toujours plaisir.

Les Morins étaient le cadeau idéal. Précieux et jamais vus auparavant, petits, faciles à transporter et, comme cela est souvent dit, typiquement vénitiens.

Mais le sont-ils vraiment, typiquement vénitiens? Pas tout à fait. Une recherche d’images sur le web confirme ce que certaines Engadinoises savent déjà: le Morin de Sent a un proche parent, presque un jumeau, en croate: le Morcic (ou Moretto Fiumano en italien).

Ce Morin était un produit phare des ventes de l’actuelle ville croate de Rijeka, appelée Fiume en italien, aux 19e et 20e siècles.

Le Moretto était un symbole identitaire très apprécié et il l’est toujours aujourd’hui. Il a été choisi comme symbole de la ville dans les années 2000 et on le retrouve au carnaval et à l’office du tourisme.

Croisement des histoires de l’Engadine et de la Croatie

On sait que Fiume était aussi un lieu où beaucoup de personnes émigrées d’Engadine sont venues travailler. Au début du 20e siècle, il y avait à Rijeka non seulement de nombreux cafés aux mains d’Engadinois et Engadinoises, mais aussi une section de l’Union degli Grischs.

Et l’histoire de l’une des manufactures de Morins les plus connues, la société Gigante, raconte que plusieurs cafés se trouvaient à côté de son site de production.

C’est probablement là que les chemins des émigrés d’Engadine et des Moretti Fiumani se sont croisés.

Rien n’est prouvé, mais si l’on compare les Morins de Rijeka à ceux de Sent, il semble que les racines communes se trouvent plutôt là que dans les Morins plus profanes de type vénitien.

Un symbole identitaire entre tradition et air du temps

Le jumeau des Morins de Sent est donc probablement en Croatie, à Rijeka, mais méconnu.

En montagne ou à la mer, ils font partie du patrimoine culturel et ont été, ou sont encore, considérés comme un symbole identitaire. Mais dans ces deux endroits, les Morins comme les Moretti semblent toutefois aussi appartenir à l’air du temps.

*Le livre de Dolf Kaiser s’intitule «Presque un peuple de confiseurs? Les pâtissiers, cafetiers et hôteliers grisons dans les pays européens jusqu’à la Première Guerre mondiale».

