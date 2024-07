«Le régime de Maduro sait très bien qu’il n’a pas la majorité derrière lui»

Après des élections controversées dimanche au Venezuela, Erika Montañez, coordinatrice de l'opposition en Suisse, explique son engagement dans la campagne électorale et ce qu'elle attend du président vénézuélien Nicolás Maduro. Interview.

Le Venezuela n’est pas une démocratie forte. Pourtant, les élections présidentielles du week-end dernier étaient attendues avec impatience. On se demandait quelle serait la réaction de Nicolás Maduro, dirigeant autoritaire, en cas de victoire de l’opposition. Pour les observateurs, il était peu réaliste de penser qu’il quitterait tout simplement son poste. Certains espéraient néanmoins qu’une passation pacifique de pouvoir serait possible.

Et même si la cheffe de file de l’alliance d’opposition, María Corina Machado, a été exclue de la course, Edmundo González, un diplomate à la retraite se présentant à sa place, arrivait ces derniers mois en tête des sondages, loin devant le président sortant.

Mais à l’issue des élections de dimanche, c’est Nicolás Maduro qui a été déclaré vainqueur. Ce résultat est contesté au niveau international. Depuis, des manifestations ont éclaté dans le pays, entraînant la mort de douze personnes au moins.

Quelques-uns des quelque 1500 Vénézuéliens et Vénézuéliennes de Suisse ont fait campagne pour le camp de l’opposition. Dimanche, ces militantes et militants étaient à Berne pour observer le bureau de vote dans l’ambassade vénézuélienne.

Dans une interview accordée à swissinfo.ch, Erika Montañez, coordinatrice de l’opposition vénézuélienne en Suisse, dresse le bilan de cette journée et explique pourquoi elle s’est engagée.

swissinfo.ch: Vous avez organisé la campagne électorale de l’opposition vénézuélienne en Suisse. Dimanche dernier, vous étiez avec d’autres militants et militantes au bureau de vote de l’ambassade vénézuélienne à Berne. Quelle est votre impression du déroulement des élections?

Erika Montañez: Nos efforts de mobilisation de l’électorat vénézuélien en Suisse ont donné des résultats positifs. Cela a été visible le jour des élections. Notre équipe de défense des élections est arrivée à sept heures du matin à l’ambassade du Venezuela en Suisse. Il y avait déjà trois personnes qui faisaient la queue pour voter, même si elles savaient que le vote n’était possible qu’à partir de huit heures. Les électeurs sont venus de loin, par exemple des Grisons ou même de Genève. Cela montre l’enthousiasme et la motivation des gens à participer à ces élections.

En outre, en tant que défenseurs des élections, nous avons organisé la logistique pour que les personnes âgées souffrant de handicaps physiques puissent également exercer leur droit de vote.

Les Vénézuéliens en Suisse se sont rendus aux urnes en famille. L’ambiance était animée, à l’image de la culture vénézuélienne. En bref, le processus électoral s’est déroulé normalement et sans incident.

Combien de personnes soutenant Nicolás Maduro avez-vous rencontrées dimanche?

Nous avons fait un sondage devant le bureau de vote. Ce que nous avons trouvé intéressant, c’est que tous ceux qui nous ont révélé leur choix de vote ont dit qu’ils avaient voté pour Edmundo González, avant même que nous leur posions la question. À aucun moment nous n’avons entendu parler de quelqu’un qui aurait soutenu Nicolás Maduro.

Lundi, lors du comptage des voix, en présence de l’ambassadeur et de ses collaborateurs, nous avons pu constater un nombre minime de votes en faveur de Nicolás Maduro. Edmundo González a obtenu la majorité avec 85% des voix, tandis que Nicolás Maduro n’a obtenu que 11% des voix. Les résultats officiels en Suisse montrent qu’il ne détient pas la majorité, et l’écart est énorme.

Environ huit millions de Vénézuéliens vivent à l’étranger. Cela représente presque un tiers de la population du pays. Pourquoi tant d’entre eux, comme vous par exemple, ont-ils quitté le pays?

Il y a de nombreuses raisons. Chaque personne a des raisons différentes de quitter le pays. Ce n’est un secret pour personne que le Venezuela est en crise économique, le système de santé se dégrade, la sécurité diminue, tout comme la qualité de vie.

Nous avons un pays avec un gouvernement non démocratique, sans État de droit, sans politique créant les conditions de base pour garantir à tous une éducation, un travail digne et un pouvoir d’achat stable. Par conséquent, pour beaucoup, aucun avenir stable n’est envisageable et ils sont obligés de partir, à la recherche de meilleures conditions.

C’est la situation générale. À côté de cela, il y a bien sûr des raisons individuelles comme la persécution politique.

L’autorité électorale nationale a déclaré le président sortant Nicolas Maduro vainqueur des élections avec 51%. Lorsque des dictatures organisent des élections, leurs dirigeants obtiennent souvent 90% des voix et plus. Ce résultat serré est-il le signe que l’élection au Venezuela s’est déroulée dans les règles?

Avant de répondre à cette question, je dois préciser qu’il n’y a pas de séparation des pouvoirs au Venezuela. La séparation des pouvoirs est un principe de base dans les gouvernements démocratiques. Comme le gouvernement contrôle complètement nos institutions, le Conseil national électoral (le CNE) ne communiquera jamais un résultat en faveur de l’opposition. Le meilleur exemple en est la disqualification de María Corina Machado comme candidate à la présidence, sans aucune raison.

Le régime de Maduro doit toutefois présenter un résultat qui soit «crédible» de son point de vue, car il sait pertinemment qu’il n’a pas la majorité derrière lui. Un pourcentage plus élevé serait totalement déconnecté de la réalité. Néanmoins, nous savons tous que le CNE a annoncé des résultats qui ne correspondent pas à la réalité.

Le fait que les trois témoins officiels de l’opposition – Delsa Solórzano, Perkins Rocha et Juan Caldera – se soient vus refuser l’accès montre non seulement le manque de transparence, mais aussi que les résultats présentés sont faux.

Plus d’une centaine de personnes soutenant la campagne de l’opposition étaient déjà en prison avant les élections. La véritable candidate a été disqualifiée. Pourquoi vous êtes-vous engagée dans une campagne électorale dans un système où les élections libres sont si limitées? Lors des dernières élections, l’opposition les avait boycottées.

La mise en place d’un appareil avec des témoins, des suppléants, des équipes de défense des élections et de mobilisation a été décisive.

Cette fois-ci, il y a une énorme organisation, un mouvement citoyen du peuple avec beaucoup d’élan et d’espoir pour sortir de la crise économique et sociale qui s’est beaucoup aggravée ces dernières années.

María Corina Machado a réussi à organiser tout un appareil électoral pour les primaires de l’opposition en 2023 et maintenant pour les élections présidentielles. Les gens sont davantage convaincus et les conditions d’une confrontation avec le régime sont réunies.

La dirigeante de l’opposition María Corina Machado et son candidat Edmundo Gónzalez ont annoncé qu’ils ne reconnaissaient pas le résultat. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé ses doutes quant au résultat. Selon vous, quel est le meilleur scénario, et à l’inverse le scénario le plus dangereux qui pourrait désormais se produire?

María Corina Machado et Edmundo González ont clairement exprimé leur intention de ne pas abandonner jusqu’à ce qu’une transition pacifique soit atteinte. En ce sens, le meilleur scénario serait de faire pression sur le régime de Nicolás Maduro jusqu’à ce que les votes soient comptés de manière transparente et que le véritable résultat des élections soit connu.

Le scénario le plus menaçant serait que le peuple vénézuélien n’attende pas la transition pacifique et prenne donc des décisions qui mettent des vies en danger en raison de la répression du gouvernement. Une répression que le gouvernement pourrait exercer afin de poursuivre sa domination et de rester au pouvoir.

