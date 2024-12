Un petit pays neutre à la croisée des chemins entre l’UE et la Russie: la république de Moldavie

Depuis février 2022, la république de Moldavie est au centre de l'attention internationale. La Suisse y est engagée, notamment en matière de formation à la démocratie et d'intégration des Ukrainiennes et Ukrainiens réfugiés.

La république de Moldavie a quelques points communs avec la Suisse. C’est un petit pays enclavé, neutre et quadrilingue.

Mais ces derniers sont éclipsés par une différence fondamentale: la Moldavie est l’un des pays les plus pauvres d’Europe.

La Moldavie au cœur de la géopolitique

Le dernier conflit armé ne remonte qu’à 30 ans et, depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine voisine, la Moldavie se trouve sous les feux de la géopolitique. Dans l’État séparatiste de Transnistrie, qui appartient à la république de Moldavie en vertu du droit international, quelque 1700 soldats russes sont postés à la frontière occidentale de l’Ukraine.

Parallèlement, proportionnellement à sa population, aucun autre État n’a accueilli autant de personnes réfugiées ukrainiennes que la Moldavie. Ce pays, où l’eau courante est souvent l’exception dans les villages, contribue ainsi à gérer une situation qui concerne toute l’Europe.

En octobre 2024, un référendum organisé en Moldavie a décidé d’inscrire l’objectif d’adhésion à l’UE dans la constitution du pays. 750’075 Moldaves ont voté pour, 738’799 contre. Le pourcentage de «oui» était donc de 50,4%.

Le résultat du vote a été plus serré que ne le laissaient présager les sondages. Les forces prorusses ont également obtenu un meilleur résultat que prévu lors des élections présidentielles.

Une campagne de vote sur l’UE, la Russie – et l’OTAN?

Lors de sa visite dans le pays pendant la campagne de référendum, SWI swissinfo.ch a rencontré des citoyennes et citoyens moldaves convaincus d’un lien étroit avec la Russie.

Dans le débat public, on n’y fait guère la différence entre l’adhésion à l’UE et le rattachement à l’OTAN, l’alliance de défense occidentale. Un Moldave prorusse a parlé ouvertement à swissinfo.ch et a souhaité pour son pays un système fédéraliste, comme en Suisse.

Certains éléments laissent à penser que l’achat de voix a joué un rôle dans le résultat serré du référendum sur l’UE. Ainsi, le jour des élections, le 20 octobre 2024, des journalistes de la BBCLien externe, le média de service public britannique, ont fait état de «preuves que des voix ont été achetées».

La présidente de Moldavie Maia SanduLien externe, qui a été réélue entre-temps, a parlé d’«une attaque sans précédent contre la liberté et la démocratie». Elle a cité le chiffre de 300’000 voix qui auraient été achetées.

Selon des médias comme la Deutsche WelleLien externe, le service public allemand, les Moldaves qui ont voté contre l’adhésion à l’UE et pour un candidat favorable à la Russie ont reçu l’équivalent d’une centaine de francs de la Russie. Une somme importante dans une Moldavie pauvre, mais qui ne suffit pas non plus à assurer le minimum vital.

La large diaspora moldave

C’est l’importante diaspora moldave qui a permis au référendum sur l’UE de franchir la ligne d’arrivée et d’obtenir une majorité des voix en faveur du oui. Dans de nombreux pays d’Europe occidentale, y compris en Suisse, pays non membre de l’UE, les ressortissantes et ressortissants moldaves se sont mobilisés pour le référendum sur l’UE.

La république de Moldavie se préoccupe de ses nombreuses et nombreux citoyens à l’étranger. Elle dispose d’une stratégie et d’un «bureau pour les affaires de la diaspora». Sur mandat de ce bureau, la Suisso-Moldave Valentina Ceban conseille des compatriotes qui souhaitent retourner en Moldavie ou créer une entreprise dans le pays.

Le rôle de la Suisse en Moldavie

La coopération suisse au développement a également lancé un projet visant à renforcer les liens entre les Moldaves de l’étranger et leur patrie. Selon le ministère suisse des Affaires étrangères, la Suisse fait partie des «principaux donateurs bilatéraux de la République de Moldavie».

L’introduction d’une matière scolaire obligatoire, l’«Éducation à la société», a même été rendue possible en grande partie grâce à la Suisse. Cet enseignement a pour but de préparer les élèves moldaves à leur rôle de citoyennes et citoyens critiques dans un État démocratique.

swissinfo.ch a assisté à des cours dans une école roumanophone et une école russophone. Une directrice d’école a raconté de manière saisissante que c’est son professeur d’histoire qui lui avait enseigné la pensée critique, à l’époque soviétique. En ce temps-là, peu d’élèves de sa classe avaient toutefois compris que le personnel enseignant essayait de les inciter à poser des questions critiques sur les événements sociétaux et politiques.

Mais la Suisse abrite également des fonds détournés par d’anciens dirigeants moldaves corrompus. L’oligarque Vladimir Plahotniuc est le plus connu. Sa villa au bord du lac Léman a été confisquée en septembre 2024.

Vladimir Plahotniuc, qui a dominé la politique de la pauvre Moldavie jusqu’en 2019, avait acheté la villa pour 31,5 millions de francs.

Dans son analyse pour swissinfo.ch, le journaliste d’investigation François Pilet estime que l’action de la justice suisse – couplée à celle de la diplomatie – sera décisive pour les relations entre les deux petits pays neutres que sont la Suisse et la Moldavie.

Au cours des deux dernières années, quatre rencontres officielles ont eu lieu entre les deux Etats. La Suisse a également augmenté son soutien. Cet intérêt pour la Moldavie est lié à l’importance accrue du pays depuis le début de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine.

La république de Moldavie s’est retrouvée sur le devant de la scène internationale – et y restera jusqu’à nouvel ordre.

Relu et vérifié par Mark Livingston. Traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/rem.

