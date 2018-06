En revanche, les jeux d'argent pratiqués en famille ou entre amis ne nécessiteront pas d'autorisation. Mais des conditions sont posées. Les mises d'argent devront être sans danger. Pour chaque tournoi, la mise de départ ne pourra excéder 200 francs et la somme totale des mises de départ ne devra pas excéder 20'000 francs. Il sera interdit d'organiser plus de trois tournois par jour et par lieu.

Les casinos suisses emportent largement la mise 10. juin 2018 - 13:38 La crainte d’une «censure» d’internet et la mobilisation des jeunes politiciens n’ont pas suffi à faire capoter la Loi sur les jeux d’argent. Le premier calcul approximatif de l’Institut gfs.bern pour le compte de la SSR donne le oui gagnant à 72%, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2%. Ce oui très clair montre «l'attachement des Suisses au modèle actuel», a affirmé Jean-Luc Moner-Banet, directeur de la Loterie romande. Les citoyens ont encore dit qu'ils veulent des jeux «modernes et socialement responsables». «Nous nous attendions à un scrutin positif, mais pas à un oui d'une telle ampleur», a poursuivi M. Moner-Banet, rappelant que «c'est la troisième fois en 20 ans que le peuple dit vouloir des jeux d'argent qui soient attractifs et qui servent des objectifs d'utilité publique». «Il est heureux que l'argent ne fasse pas tout en politique. Il ne faut pas que la démocratie suisse soit influencée par des moyens financiers provenant de milieux plus que douteux», a dit de son côté à la radio-télévision publique RTS Jean-René Fournier, président de la Loterie romande. Il réagissait aux révélations selon lesquelles la campagne de votation a été financée par des fonds provenant de plate-formes étrangères justement interdites par la Loi sur les jeux d'argent. Bien plus net que prévu Le dernier sondage avant la votation donnait l’objet gagnant à 58%. Si la tendance se confirme, l’écart se sera donc encore creusé de 14 points. La nouvelle Loi sur les jeux d’argent permettra donc aux casinos suisses d’offrir leurs jeux aussi sur internet et aux autorités helvétiques de faire bloquer l’accès à toutes les plateformes de jeux d’argent en ligne ne bénéficiant pas d’une concession fédérale. Approuvée à une très large majorité au parlement, le Loi avait été attaquée par une demande de référendum émanant des sections jeunes de tous les partis représentés aux Chambres fédérales, à l’exception de celle du Parti démocrate-chrétien. De la gauche à la droite, ces jeunes politiciens étaient unis dans une lutte contre ce qu’ils nomment «la censure d’internet». Selon le gouvernement et la majorité du parlement, le blocage – que pratiquent aussi d’autres pays comme l’Italie et la France – est au contraire justifié. Il répond à l’exigence d’un marché des jeux d’argent réglementé et contrôlé par l’Etat, et dont les bénéfices sont distribués au système de retraites et à d’autres organismes d’utilité publique, dans la culture, le social et le sport, conformément au mandat constitutionnel. Et le petit poker entre amis? Les adeptes des petits tournois de poker savent déjà à quelle sauce ils pourraient être mangés. Le gouvernement a en effet déjà mis en consultation les modalités d'application de la Loi sur les jeux d'argent. Ainsi, les jeux de casino, les loteries et les paris sportifs continueront d'être soumis au régime de l'autorisation. Elle permet aussi les jeux en ligne de type roulette ou poker. En revanche, les jeux d'argent pratiqués en famille ou entre amis ne nécessiteront pas d'autorisation. Mais des conditions sont posées. Les mises d'argent devront être sans danger. Pour chaque tournoi, la mise de départ ne pourra excéder 200 francs et la somme totale des mises de départ ne devra pas excéder 20'000 francs. Il sera interdit d'organiser plus de trois tournois par jour et par lieu. Ces tournois devront avoir lieu dans un cercle privé avec un nombre restreint de joueurs. Ceux-ci devront se connaître, ce qui sous-entend des parties en famille ou entre collègues de bureau. Par contre, les jeux proposés sur une plateforme exploitée à titre professionnel ou dans le cadre d'une offre automatisée ne seront pas considérés comme privés. (ats)