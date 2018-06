En soulignant que le système proposé n’existe dans aucun autre pays au monde, les opposants ont quant à eux martelé que pour la Suisse, cette réforme radicale et sans précédent constituerait une expérience à haut risque, qui pourrait coûter très cher. Selon le gouvernement et le parlement, cela aurait eu pour effet de concentrer un pouvoir excessif entre les mains de la BNS, l’exposant à de plus fortes pressions politiques.

Le peuple suisse vole au secours de ses banques Samuel Jaberg 10. juin 2018 - 13:39 Les citoyens helvétiques ne sont pas prêts à changer radicalement de système monétaire. Ils ont balayé dimanche en votation populaire une initiative qui voulait empêcher les banques commerciales de créer de la monnaie. Peu enclins à faire la révolution dans les urnes et à se lancer dans des expérimentations économiques hasardeuses, les Helvètes ont balayé dimanche à près de trois-quarts des voix l'initiative «Pour une monnaie à l’abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Monnaie pleine)». Un système inédit Lancé par un groupe d’économistes, de spécialistes de la finance et d’entrepreneurs, le texte était fermement combattu par le gouvernement, le parlement et tous les partis politiques représentés aux Chambres fédérales. Les promoteurs de l'initiative voulaient créer un système monétaire plus sûr, à l’abri de la spéculation et des crises financières. Selon leur vision, les banques commerciales ne devraient prêter que de l’argent réellement mis en circulation par la Banque nationale suisse (BNS) et cesser d'accorder des crédits non couverts par leurs fonds propres. En soulignant que le système proposé n’existe dans aucun autre pays au monde, les opposants ont quant à eux martelé que pour la Suisse, cette réforme radicale et sans précédent constituerait une expérience à haut risque, qui pourrait coûter très cher. Selon le gouvernement et le parlement, cela aurait eu pour effet de concentrer un pouvoir excessif entre les mains de la BNS, l’exposant à de plus fortes pressions politiques. Il y aurait en outre eu un risque de perte de crédibilité de la politique monétaire suisse et d’une limitation des activités des banques, qui aurait affaibli l’économie du pays. Des arguments qui semblent avoir largement convaincu l’électorat. Succès malgré tout Malgré le net échec de l'initiative, le coordinateur de la campagne en Suisse romande Jean-Marc Heim, interrogé par l'ats, n'hésite pas à parler d'un succès, car le texte a «réveillé une conscience au sein de la population». Selon lui, une part importante des citoyens se rend compte que la création de monnaie par les banques privées pose un problème. La rejet de l'initiative n'est pas «une acceptation de la privatisation du franc suisse ni de la situation actuelle», a estimé Jean-Marc Heim. «Les problèmes ne sont pas résolus, la prochaine crise financière va arriver», a-t-il martelé. Les initiants exigent donc des mesures concrètes de la part du monde politique pour garantir la sécurité du système financier. Le résultat clair a montré que la population ne voulait pas prendre de risque, a de son côté indiqué le député vaudois Olivier Feller, co-président du comité contre l'initiative. «Le peuple n'a pas voulu d'un laboratoire d'expérimentation en matière de politique monétaire et de cette solution hasardeuse». Pour le libéral-radical, il n'y a pas d'urgence à agir. De son point de vue, les mesures prises après la crise de 2008 pour accroître la surveillance du système bancaire sont suffisantes. Intérêt à l'étranger Comme ce fut déjà le cas il y a deux ans lors de la campagne sur l’introduction d’un revenu de base inconditionnel, cette votation a été suivie de près par les médias étrangers. Samedi, le site Express Business titrait ainsi: «La Suisse ne sera peut-être plus le paradis des banques dimanche soir». «Et si on interdisait aux banques de créer de la monnaie», lui faisait écho le quotidien belge Le Soir. Quant au journal Le Monde, il a donné peu avant le vote la parole à l’économiste Jean-Michel Servet, qui a défendu dans une tribune l'objectif d'une suppression de la création monétaire par les banques afin de «réduire l’hyperdéveloppement d’une sphère financière qui finance de moins en moins l’économie dite 'réelle'». «Cette initiative se situe dans la lignée des propositions de type '100% monnaie' dont les origines remontent au moins aux années 30 et auxquelles sont associés des économistes célèbres tels que Irving Fisher, Milton Friedman ou encore Maurice Allais», a quant à lui souligné Bruno Amable, professeur à l'Université de Genève, dans une chronique publiée dans le quotidien Libération.