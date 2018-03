Droits d’auteur

1968: coup d’envoi pour l’égalité des sexes 22. février 2018 - 11:03 Le Club de football des dames de Zurich (DFCZ) a été fondé le 21 février 1968. C’est la première équipe de foot féminin à avoir été reconnue officiellement. Dans les années 1920 déjà, les femmes de Suisse romande se retrouvaient pour des matches amicaux, mais l’Association suisse de football leur refusait le droit de disputer des parties officielles. Même après la fondation du DFCZ, et jusqu’en 1971-72, les équipes féminines n’étaient autorisées à jouer que si elles étaient affiliées à un club masculin. Le premier championnat officiel des femmes a eu lieu à la saison 1970-71, avec 18 équipes, dont le DFCZ. Les premières années du foot féminin en Suisse sont très peu documentées, selon le Musée du FCZ, qui est en train d’enrichir ses archives, en invitant le public à participer à ses recherches.