Empêtré dans l'affaire de son voyage à Abu Dhabi en 2015, le conseiller d'Etat (ministre) genevois Pierre Maudet doit renoncer à présider l'exécutif et se voit retirer la gestion de la police et de l'aéroport. Considéré comme l’un des politiciens les plus brillants de sa génération, Pierre Maudet est également lâché par son parti au niveau national.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

L’étau se resserre un peu plus autour de Pierre Maudet 13. septembre 2018 - 15:18 Empêtré dans l'affaire de son voyage à Abu Dhabi en 2015, le conseiller d'Etat (ministre) genevois Pierre Maudet doit renoncer à présider l'exécutif et se voit retirer la gestion de la police et de l'aéroport. Considéré comme l’un des politiciens les plus brillants de sa génération, Pierre Maudet est également lâché par son parti au niveau national. + Pour en savoir plus sur l’affaire Pierre Maudet «Il s'avère que Pierre Maudet a donné des informations erronées au Conseil d'Etat à plusieurs reprises, tant lors de la précédente législature que pendant l'actuelle», a déclaré Antonio Hodgers, le conseiller d’Etat écologiste qui préside désormais le gouvernement. L'affaire retentit également au niveau fédéral. Déçue de l'attitude de Pierre Maudet, la présidente du Parti libéral-radical (droite) Petra Gössi ne l'invite pas à la démission, mais elle se demande s'il peut encore gouverner. Il appartient au parti genevois et au conseiller d'Etat lui-même de régler le problème, a-t-elle indiqué jeudi. Il y a un an à peine, Pierre Maudet, parfois considéré comme l'enfant prodige de la politique suisse, était candidat à la succession de Didier Burkhalter au Conseil fédéral (gouvernement). Nous lui avions alors consacré un portrait dans lequel il ne cachait pas ses ambitions: