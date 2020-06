«Les Alpes sont un paysage industriel»

Peinture du peintre britannique Wiliam Turner "Vue de Lucerne" vers 1842. The Print Collector/heritage Images

Une conversation avec l'historien Valentin Groebner sur la vieille ville vide de Lucerne, le faux Moyen Âge et les images importées.

Ester Unterfinger Formation de rédactrice photo au MAZ, l’École suisse de journalisme et de photoreportage de Lucerne. À partir de 2000, elle a travaillé en freelance et comme rédactrice photo pour différents médias. Depuis 2014 pour swissinfo.ch. Plus David Eugster (Textes)

Autre langue: 1 Italiano (it) "Le Alpi sono un paesaggio industriale"

Au départ, je voulais vous parler du surtourisme, mais cela ne sera pas un problème cette année.

Je crois que si. Le surtourisme et le sous-tourisme sont très étroitement liés.

De quelle manière?

Si on a pu découvrir le grand vide de la ville de Lucerne pendant la crise du coronavirus, c’est grâce à l’activité touristique incroyablement intensive qui y règne d’habitude.

Le tourisme crée des zones sans habitants?

Disons plutôt qu’il crée des zones économiques spéciales.

Comment Lucerne est-elle devenue une destination touristique à succès?

Dans les récits de voyage du 18e siècle, Lucerne est décrite comme une petite ville triste et démodée, répressive et arriérée. Arthur Schopenhauer l'a résumée ainsi: «Une petite ville déserte et mal construite. Mais la vue est divine.» Car c'est ce que Lucerne avait à offrir: la vue. Il y a peu de villes d'où l'on peut admirer, de l’autre côté du lac, des montagnes qui sont recouvertes de neige presque toute l'année. Vous pouvez le faire à Genève, vous pouvez le faire à Montreux et ici même à Lucerne. Ce lac correspondait particulièrement bien au regard romantique qui a émergé au 19e siècle.

Vue de Lucerne vers 1800. Stadtarchiv Luzern

Qu'entendez-vous par vue romantique?

Ce regard a été importé par les touristes anglais qui visitaient la Suisse à la fin du 18e siècle. L’un d’entre eux était le peintre William Tuner, qui, grâce à des paysages helvétiques primitifs et intacts a provoqué des sensations profondes et romantiques chez ses clients britanniques fortunés.

Auparavant, la Suisse était un pays que les gens hésitaient à traverser à cause des montagnes, qui rendaient la circulation difficile, et du mauvais temps. De plus, les habitants utilisaient des langues étranges qui n'étaient pas comprises. Les voyageurs instruits du 19e siècle ont ensuite transformé la Suisse centrale en un paysage qui permettait de compenser l'industrialisation. Le bon air et l'eau propre se sont raréfiés dans le reste de l'Europe, et les Alpes sont devenues l'antipode de l'industrialisation, où tout était supposé être encore «comme avant».

Au cours du 19e siècle, la Suisse, les lacs, les montagnes sont devenus le lieu où les phénomènes négatifs de l'industrialisation pouvaient être temporairement compensés, si l'on pouvait se permettre d'y aller.

Birmingham, Manchester et Lucerne sont d’une certaine manière liées: dans le nord de l'Angleterre, on gagnait de l'argent dans des usines textiles sales. Les industriels venaient alors récupérer en Suisse, dans des hôtels qui étaient eux-mêmes des sortes d'usines roses, construits dans le même béton armé que les usines textiles de l'Oberland zurichois et d'ailleurs.

Cette image de la Suisse est venue de l'extérieur, dites-vous?

Dans la première moitié du 19e siècle, la Suisse centrale était l'une des régions les plus pauvres d'Europe. Dans les années 1830, la pauvreté, la faim et même des conditions proches de la guerre civile régnaient ici. Il y avait des meurtres politiques, des expéditions de francs-maçons et des émeutes. Les idylles romantiques de Turner ou John Ruskin ont soudainement fait disparaître tout cela.

Rétrospectivement, la Suisse centrale a été dotée par les touristes d'un passé particulièrement beau. Des histoires nationales étaient inventées partout à cette époque; mais ici ces inventions ont été étroitement liées au tourisme. D'une certaine manière, le tourisme a ensuite transformé les Alpes en un paysage industriel, en une zone économique spéciale.

Comment ce regard romantique a-t-il changé Lucerne?

Le problème était que là où la vue était la plus belle, la ville s'arrêtait. Il y avait des prairies marécageuses et un pont médiéval. Ainsi, à partir des années 1830, les hôtels n’ont plus été construits à l'intérieur, mais à l'extérieur de la ville. La ville a déménagé au bord du lac avec de nouveaux hôtels gigantesques. Et pour que vous puissiez avoir une belle vue sur les montagnes de là, le vieux pont médiéval a été démoli dans les années 1830 et 1840 parce qu’il s’agissait de «faux médiéval».

Le pont dit Kapellbrücke (plus connu en français sous le nom de «pont de Lucerne»), probablement peu après le premier raccourcissement du pont, vers 1835. Stadtarchiv Luzern

Que signifie faux médiéval?

Le faux Moyen Âge est quelque chose qu’on ne peut pas romantiser. À Lucerne, comme dans toutes les villes de cette époque, vers 1840, les murs de la ville médiévale ont été démolis, parce qu'ils faisaient obstacle au développement. Il en est resté un petit morceau, à flanc de colline, où il n’empêchait pas la croissance de la ville. Il a été immédiatement restauré avec des fonds publics: on en avait besoin pour servir de toile de fond aux nouveaux hôtels.

Pourquoi a-t-on commencé non seulement à romantiser les Alpes, mais aussi le Moyen Âge à cette époque?

Les pays industrialisés du 19e siècle sont tous si jeunes qu'ils avaient besoin d'un passé national aussi ancien que possible, une base historique.

Que signifie cela pour Lucerne?

Une destination touristique avait besoin d'une vieille ville aussi spectaculaire que possible: on a donc construit la vieille ville que l’on voulait. C'est à l'église jésuite de Lucerne que l'on peut le mieux le voir. Ses tours sont plus jeunes que la gare: elles ont été ajoutées à la fin du 19e siècle pour que l'église ait l'air encore plus baroque et donc beaucoup plus ancienne. Aujourd'hui encore, à quelques pas de l'église, se trouve la Suidtersche Apotheke, qui ressemble à une très ancienne pharmacie du 16e siècle, bien qu'elle ait été construite dans les années 1830.

La pharmacie Suidtersche Apotheke au début du 19e siècle. Archiv Wehrli





La «médiévalisation» a connu différentes phases. Dans les années 1890, les façades des maisons ont été décorées de néo-gothique décoratif. Dans les années 1940, elles ont été complétées par des combattants médiévaux: de braves propriétaires avec de bons biceps et en chemise de berger blanche. C'était alors un tout autre Moyen Âge.

Lucerne est devenue vraiment touristique dans les années 1970. Devant l'église des Jésuites, une cour baroque avec un escalier et des balustrades à la vénitienne a été construite. C'est l'architecture théâtrale du tourisme de la vieille ville.

Pourquoi cette impulsion est-elle arrivée dans les années 1970?

Dans les années 1970, le tourisme aérien, mais aussi le tourisme en bus sont apparus. Le dynamique directeur de l’Office du tourisme Kurt Illi a ouvert le marché asiatique à cette époque. Une période de croissance rapide a commencé, qui, à part quelques revers vers 2001 et 2008, a duré jusqu'à présent - et qui est probablement terminée pour l'instant. Avec la crise du coronavirus, nous avons quitté les années 1970 pour la première fois à Lucerne. L’absence de touristes a permis de voir clairement le papier peint qui se trouve derrière le quotidien touristique.

Comme jamais auparavant, la ville de Lucerne est le témoin d'un étrange calme. Keystone / Alexandra Wey