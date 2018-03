Swatch Group affiche d'excellents résultats

Swatch Group est le numéro un mondial du secteur de la montre. Son siège social se situe à Bienne, près de Berne. Il emploie quelque 20'000 collaborateurs dans le monde et possède 18 marques de montre dans son portefeuille. Parmi elles, Breguet, Omega, Tissot, Longines, Rado, Blancpain et Swatch bien sûr. C'est grâce notamment aux fameuses montres Swatch du groupe du même nom que l'horlogerie suisse a réussi son redémarrage dans les années 80 et qu'elle est devenue aujourd'hui l'un des fleurons de l'économie helvétique.

Dans un communiqué publié jeudi, le groupe basé à Bienne (BE) propose à ses actionnaires un dividende en hausse de 49,5%, soit 2,50 francs par action au porteur et 50 centimes par nominative. Pour 2006, Swatch Group dit attendre une hausse de la rentabilité dans tous ses segments d'activité notamment grâce à la reprise économique globale et au bon climat de consommation. Il table sur une nouvelle progression des ventes.

Avec une progression de 9,4%, la croissance du segment des montres et bijoux a été particulièrement forte. A lui seul, le secteur des bijoux affiche une hausse de plus de 50%. Déjà dévoilé début février, le chiffre d'affaires global de Swatch Group a atteint un record: 4,497 milliards de francs, soit une progression de 8,3% sur un an.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Swatch Group affiche d'excellents résultats 23. mars 2006 - 07:59 Le bénéfice net du numéro un mondial de l'horlogerie a bondi de plus de 21% l'an dernier par rapport à 2004, à 621 millions de francs. Avec un chiffre d'affaires record de près de 4 milliards et demi de francs, Swatch Group a réalisé une excellente performance, notamment grâce aux montres de luxe et à la joaillerie. Avec une progression de 9,4%, la croissance du segment des montres et bijoux a été particulièrement forte. A lui seul, le secteur des bijoux affiche une hausse de plus de 50%. Déjà dévoilé début février, le chiffre d'affaires global de Swatch Group a atteint un record: 4,497 milliards de francs, soit une progression de 8,3% sur un an. Au-dessous des prévisions Le numéro un mondial de l'horlogerie enregistre un résultat d'exploitation de 735 millions de francs, en augmentation de 14%. Quant au bénéfice net, il a bondi de 21,3% l'an dernier par rapport à 2004, à 621 millions de francs. Ces résultats se situent toutefois légèrement au-dessous des prévisions des analystes financiers. Mélanie Flouquet de la banque JP Morgan observe ainsi que les résultats ne suffiront sans doute pas à doper le titre Swatch Group. Dividende quasi doublé Dans un communiqué publié jeudi, le groupe basé à Bienne (BE) propose à ses actionnaires un dividende en hausse de 49,5%, soit 2,50 francs par action au porteur et 50 centimes par nominative. Pour 2006, Swatch Group dit attendre une hausse de la rentabilité dans tous ses segments d'activité notamment grâce à la reprise économique globale et au bon climat de consommation. Il table sur une nouvelle progression des ventes. Année record pour l'horlogerie Les résultats de Swatch Group sont donc excellents à l'image de ceux de l'ensemble du secteur l'horlogerie helvétique. Pour mémoire, en 2005, les exportations de montres suisses ont franchi pour la première fois la barre des 12 milliards de francs, dépassant de près de 11% le niveau record de 2004. Là encore, les chiffres ont été dopés, dans l'ensemble, par le segment du luxe. swissinfo et les agences En bref Swatch Group est le numéro un mondial du secteur de la montre. Son siège social se situe à Bienne, près de Berne. Il emploie quelque 20'000 collaborateurs dans le monde et possède 18 marques de montre dans son portefeuille. Parmi elles, Breguet, Omega, Tissot, Longines, Rado, Blancpain et Swatch bien sûr. C'est grâce notamment aux fameuses montres Swatch du groupe du même nom que l'horlogerie suisse a réussi son redémarrage dans les années 80 et qu'elle est devenue aujourd'hui l'un des fleurons de l'économie helvétique. Faits Résultats 2005: Chiffre d'affaires: 4,497 milliards de francs (+8,3%) Résultat d'exploitation: 735 millions (+14%) Bénéfice net: 621 millions (+21,3%) Proposition de dividende: 2,50 francs par action au porteur et 50 centimes par action nominative