SWI swissinfo.ch reçoit un prix spécial pour son offre éditoriale de qualité

Une séance de rédaction au sein de SWI swissinfo.ch. Ester Unterfinger/swissinfo.ch

Le prix «Private» des médias est une distinction convoitée pour le journalisme de qualité en Suisse. SWI swissinfo.ch reçoit un prix spécial dans la catégorie «Science et environnement» pour l'ensemble de son offre.

Ce contenu a été publié le 24 mai 2023

swissinfo.ch

«Depuis de nombreuses années, Swissinfo apporte une contribution importante à la promotion de notre démocratie et à la cohésion de notre société». C'est ainsi que le jury a justifié la distinction attribuée à SWI swissinfo.ch.

La couverture quotidienne, en dix langues, de sujets suisses dans les domaines de la politique, de l'économie, de la science, de la culture et de la société crée une visibilité pour la Suisse dans le monde. «Si la Suisse veut être vue et comprise dans un monde globalisé et numérique, elle est tributaire d'une couverture globale et comparable de et sur la Suisse», explique la directrice de SWI swissinfo.ch, Larissa M. Bieler, à propos du prix décerné ce mercredi.

La valeur de l'ensemble de l'œuvre de SWI swissinfo.ch a jadis été décrite par la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) comme une «arme de force douce» qu'aucun autre média ne peut fournir de la sorte.

Une qualité encouragée

La remise des prix a eu lieu le 24 mai à Zurich. Environ 400 journalistes se sont porté-es candidat-es cette année pour ces distinctions, qui sont décernées dans six catégories.

Le prix des médias «Private»Lien externe pour un journalisme de qualité est «la plus grande et la plus prestigieuse distinction internationale pour un journalisme de qualité en Suisse et en Europe», selon le magazine des investisseurs Private, qui est à l'origine de ce prix. Le président du jury est Franz Fischlin, ancien présentateur du journal télévisé de la télévision suisse et coprésident de l'association «Qualität im Journalismus» (qualité dans le journalisme).

Selon les organisateurs, le prix a pour but de soutenir, d'encourager et de reconnaître des prestations journalistiques exceptionnelles. Le montant total de tous les prix s’élève à 50'000 francs. Le prix spécial attribué à SWI swissinfo.ch pour l'ensemble de son offre éditoriale n'est pas doté.

Laudatio du jury «Imaginez qu'il existe un service d'information qui diffuse ses informations en 10 langues. Qui rédige presque tous ses articles non seulement en allemand, mais aussi en français, en italien, en anglais, en espagnol, en portugais, en russe, en chinois, en arabe et en japonais. Qui produit aussi bien des textes que des images, des sons et des vidéos. Ce média existe vraiment. Il s'appelle Swissinfo. swissinfo.ch est le service international en ligne de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). Il a été fondé en 1999 pour succéder à Radio Suisse Internationale, qui avait elle-même été créée en 1935 en tant que service suisse d'ondes courtes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, SRI était le seul lien avec la patrie pour bon nombre des 200’000 Suisses de l'étranger de l'époque. Dans le cadre de la convention de prestations avec la Confédération, swissinfo.ch informe de manière indépendante et approfondie sur la politique, l'économie, la science, la culture et la société suisses pour un public international intéressé par la Suisse. L'offre permet notamment aux Suisses de l'étranger de se forger librement une opinion pour l'exercice de leurs droits politiques lors des élections et des votations et renforce ainsi leur lien avec leur patrie. swissinfo.ch met un accent particulier sur la démocratie directe, la politique étrangère, la recherche de pointe et les multinationales, ainsi que sur les développements qui émanent de la Genève internationale. La mise en perspective d'un point de vue suisse est décisive pour que les faits et les discussions sur et en provenance de la Suisse soient compris à l'étranger. A cela s'ajoutent les analyses d'événements internationaux importants et la diffusion dans des espaces linguistiques et culturels étrangers très différents. Les reportages de Swissinfo reflètent la diversité des opinions et des cultures en Suisse. La plateforme d’information est indépendante des intérêts politiques et économiques. Son financement repose à 50% sur la redevance et à 50% sur des fonds fédéraux. Pas de discussion: c'est de l'argent bien investi. Depuis de nombreuses années, Swissinfo apporte une contribution importante à la promotion de notre démocratie et à la cohésion de notre société. Une contribution qui mérite d'être récompensée par un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre.» End of insertion

