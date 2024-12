Cinq choses à connaître sur votre compte bancaire en Suisse avant d’émigrer

Les Suisses et Suissesses de l’étranger paient souvent, auprès des banques suisses, des frais de gestion de compte nettement plus élevés que leurs compatriotes au pays. Vous trouverez ici un aperçu des prix.

Soudain, c’est 300 au lieu de 60 francs par an: les Suisses et Suissesses de l’étranger doivent mettre la main au portemonnaie pour ouvrir un compte dans une banque helvétique. Il est toutefois difficile d’échapper à ces frais élevés lorsqu’on s’expatrie, car un compte suisse est généralement nécessaire, même à l’étranger – par exemple pour le versement des rentes du deuxième pilier.

1. Puis-je conserver mon compte bancaire suisse si j’émigre?

Dans certaines banques suisses, l’ouverture ou le maintien d’un compte n’est plus du tout possible pour les personnes domiciliées à l’étranger – notamment aux États-Unis – ou seulement à partir d’une certaine fortune.

Si c’est le cas, cela implique souvent des frais importants. Ces frais bancaires élevés font partie des plus grandes contrariétés de la cinquième Suisse.

2. Quel est le coût d’un compte bancaire pour les Suisses et Suissesses de l’étranger?

Les frais sont jusqu’à 30 fois plus élevés pour les Suisses et Suissesses de l’étranger que pour leurs concitoyens et concitoyennes de l’intérieur. Selon la banque, il est plus avantageux de résider dans un pays proche plutôt qu’en dehors de l’Europe.

Le journal BlickLien externe s’est penché sur la question en août 2024. Le graphique suivant donne un aperçu de la situation:

Contenu externe

Voici la liste de quelques banques:



Compte de la Banque Migros pour les Suisses et Suissesses de l’étranger

30 francs (pays voisins), 40 francs (tous les autres) par mois



30 francs (pays voisins), 40 francs (tous les autres) par mois Compte Postfinance pour les Suisses et Suissesses de l’étranger

25 francs par mois



25 francs par mois Compte BCZ pour les Suisses et Suissesses de l’étranger

30 francs par mois



30 francs par mois Compte de la Banque Cantonale de Genève pour les Suisses et Suissesses de l’étranger

10 francs par mois

3. Quelle est la meilleure banque suisse pour les Suisses et Suissesses de l’étranger?

Un compte UBS, un compte à la Banque Migros, à la BCZ ou à la Banque cantonale de Genève? Elles sont toutes onéreuses (à l’exception des banques numériques comme Yuh, nous y reviendrons plus loin).

Si l’on considère uniquement les coûts, c’est la Banque Cantonale de Genève (BCGE) qui s’en sort le mieux avec 10 francs par mois pour la gestion du compte.

4. Pourquoi un compte bancaire est-il si cher pour les Suisses et Suissesses de l’étranger?

Les banques justifient les frais élevés par des prescriptions spécifiques à chaque pays, une charge administrative accrue et un risque plus important. De nombreuses personnes concernées doutent toutefois que les prix soient proportionnels au surcroît de travail effectif des banques. Cet article vous en dira plus:

5. Qu’en est-il des banques numériques?

Les banques numériques et les néo-banques offrent aux Suisses et Suissesses résidant à l’étranger une alternative à la concurrence établie. Vous en apprendrez plus dans cet article:

6. Que puis-je faire?

Avant que le courrier ne vous parvienne et que vous découvriez la hausse des tarifs, prenez contact avec votre banque, avant votre départ, et essayez d’établir le dialogue. Vous augmenterez ainsi vos chances d’obtenir des conditions équitables en tant que Suisse ou Suissesse de l’étranger. Négociez activement et défendez-vous contre les frais excessifs.

L’Organisation des Suisses de l’étranger OSELien externe tient un dossier sur les frais de compte pour les Suisses et Suissesses de l’étrangerLien externe et propose des conseils.

