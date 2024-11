Le tour du monde en 472 jours du Tessinois Emilio Balli

Emilio Balli au Japon en février 1879. Musée du Valmaggia

Entre 1878 et 1879, le Tessinois Emilio Balli s’inspire du livre de Jules Verne et se lance dans des explorations lointaines. Son aventure a été récemment relatée dans un livre.

Inspiré par le roman de Jules Verne Le tour du monde en 80 jours, publié en 1872, Emilio Balli, de Valmaggio, réalisa entre 1878 et 1879 un projet d’une ampleur unique, surtout pour l’époque: un voyage intercontinental d’une durée de 472 jours, parcourant tous les points du globe, du continent américain à l’Asie. Un périple couché sur le papier avec des centaines de lettres adressées à sa famille à Cavergno pour raconter tout ce qu’il était en train de vivre.

Une circumnavigation pleine d’expériences et d’imprévus, comme il l’a lui-même noté dans son journal de voyage méticuleusement rédigé, étape après étape, qui constitue aujourd’hui, avec ses lettres, un matériel d’archives exceptionnel, complété et enrichi par d’innombrables photographies, souvenirs et surtout par les innombrables reliques qu’il a collectionnées, allant des collections de coquillages aux collections d’herbes et de fleurs, en passant par les animaux empaillés et les pièces de monnaie. Autant d’objets habituellement exposés dans différents musées qui ont été rassemblés entre 2023 et 2024 pour constituer une exposition temporaireLien externe au musée du Valmaggia, où il a également été possible d’admirer les pièces mises à disposition par la famille Balli elle-même, qui, après plus de 140 ans, a souhaité ouvrir ses archives privées, en collaboration avec le département de géographie et environnement de l’Université de Genève.

Reportage de la RSI consacré à Emilio Balli (en italien):

Un livre par rappeler ce voyage incroyable

Un projet, un voyage et surtout une incroyable expérience de vie que l’on peut également lire dans les pages du récent ouvrage Il giro del mondo in 472 giorni (Le tour du monde en 472 jours), publié par Dadò en coédition avec le musée du Valmaggia et supervisé par Alessandro Botteri Balli, Raphaël Pieroni et Jean-François Staszak. Deux cents pages illustrées en couleur sont publiées pour la première fois, toujours à partir du matériel extraordinaire que l’explorateur du Valmaggia a rapporté de ses pérégrinations.

Devant les chutes du Niagara (l’homme à droite est probablement Emilio Balli). Musée du Valmaggia

On peut ainsi marcher dans ses pas, dont le premier a été fait sur le navire de la «Société des Voyages d’Études Autour du Monde» de Paris, l’un des premiers projets de navigation «tout compris» de l’histoire du tourisme. Cependant, la traversée a été interrompue prématurément et brutalement à Panama, et tous les passagers ont été contraints de regagner la terre ferme. Néanmoins, Emilio, accompagné de son ami Alfred Bertrand, parvient à poursuivre son voyage grâce à l’aide de diplomates, de commerçants et de missionnaires européens du monde entier, achevant ainsi le tour du monde dont il avait rêvé, qu’il avait désiré et qu’il avait préparé depuis si longtemps.

Une famille devenue riche aux Pays-Bas

Né en 1855 à Cavergno, Emilio Balli était le dernier des onze enfants d’une famille aisée de Valmaggiore. Son père, Valentino Alessandro Balli, avait émigré aux Pays-Bas, où il s’était distingué dans le domaine du commerce, ce qui avait permis au jeune Emilio d’entreprendre un voyage décidément coûteux pour l’époque et réservé à quelques privilégiés.

Au-delà des questions économiques, Emilio se distinguait par certaines caractéristiques intrinsèques fondamentales pour la mise en œuvre d’un tel projet. Malgré ses 23 ans, il était reconnu non seulement pour sa maturité, mais aussi pour la détermination et la curiosité propres à un universitaire, ce qui lui permit de tirer bénéfice de tous les aspects et de toutes les facettes d’une telle aventure.

Une figure de proue du Tessin

Emilio retourna en Europe, à Marseille plus précisément, le 26 septembre 1879, puis dans le canton du Tessin. Il devint rapidement une figure importante de la scène culturelle locale, apportant sa riche expérience des voyages, qui lui permit d’aller des affaires à la politique, en passant par les sphères sociales et culturelles. Ses passions pour l’histoire naturelle, la numismatique et l’archéologie l’amenèrent également à donner l’impulsion nécessaire à la création du Musée d’archéologie et d’histoire naturelle de Locarno (1900), qu’il dirigea pendant plusieurs années. Comme l’indiqueLien externe le Dictionnaire historique de la Suisse (DSS), Emilio Balli fut également l’un des fondateurs de la Société cantonale d’agriculture (1885), du Club alpin tessinois (1886) et de la Société tessinoise des sciences naturelles (1903), ainsi qu’un promoteur des fouilles archéologiques à Tenero, Cavigliano et Muralto.

Emilio Balli, décédé à Locarno le 29 novembre 1934, est enterré au cimetière de Cavergno. Il peut être considéré comme l’un des premiers véritables globe-trotters, non seulement au Tessin, mais aussi à l’échelle mondiale. Grâce à son œuvre, nous disposons également de nombreuses informations précieuses sur le contexte historique et social dans lequel il vécut et qui lui permit de se lancer dans sa grande aventure, montrant clairement ce qui, au XIXe siècle, a abouti à la transformation du globe terrestre en une véritable attraction touristique.

