«Notre pays est toujours un peu sceptique face aux nouvelles technologies» 22. novembre 2017 - 08:32 Rassurer la population concernant la numérisation. C’était l’un des objectifs de la première Journée suisse du numérique qui s’est tenue mardi. L’événement, initié par la présidente de la Confédération Doris Leuthard, visait notamment à faire connaître les opportunités de la numérisation. L'intelligence artificielle bouleverse nos vies, d'où l'intérêt de la connaître et de la maîtriser. La Journée suisse du numérique était organisée par une quarantaine d'entreprises de concert avec l'association digitalswitzerland. C'est la ministre de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication Doris Leuthard qui a eu l'idée de cette manifestation. «Notre pays est toujours un peu sceptique face aux nouvelles technologies», a-t-elle constaté, souhaitant ainsi adresser les craintes de la population. La numérisation va faire disparaître certains emplois mais elle pourrait aussi en créer. En matière de robotique, la Suisse possède un avantage concurrentiel à exploiter.