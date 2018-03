Ce contenu a été publié le 8 mars 2018 13:15 08. mars 2018 - 13:15

Pour ce 8 mars, journée des femmes, c’est au Tessin que swissinfo a posé la question de la semaine: les femmes en Suisses sont-elles traitées comme les égales des hommes? Et où y a-t-il encore un potentiel d’amélioration?

La Suisse a été un des derniers pays du monde à accorder le droit de vote aux femmes. Aujourd’hui, en 2018, nous pouvons regarder en arrière vers une époque où le gouvernement fédéral comptait plus de femmes que d’hommes. Et le Conseil des Etats vient de refuser une disposition pour l’égalité des salaires dans les grandes entreprises. Alors, égales les femmes? Et dans quels domaines?









