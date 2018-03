Ce contenu a été publié le 1 mars 2018 14:49 01. mars 2018 - 14:49

Les Jeux d’hiver en Corée du Sud, c’est fini. La Suisse peut se réjouir de sa moisson de médailles. En Valais, certains rêvent d’organiser les Jeux 2026. Un bon plan?

Pour la Suisse, les JO de Pyeongchang ont été une bonne cuvée: cinq médailles d’or, six d’argent et quatre de bronze, soit autant qu’à Calgary il y a trente ans. De quoi inspirer aux Suisses de idées olympiques? Il y a une année, Swiss Olympic a décidé de soutenir la candidature de Sion 2026. Les Valaisans voteront sur le sujet en juin, et le débat enflamme déjà les esprits. A Arth-Goldau, dans le canton de Schwytz, swissinfo a posé aux passants la question de la semaine: est-ce une bonne idée de vouloir des Jeux en Suisse?

Neuer Inhalt Horizontal Line