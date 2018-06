Sur une piste d'aviation, il est essentiel que le terrain soit bien plat et régulier.

Petite pause bienvenue et rafraîchissante sur le chantier.

Images en noir et blanc sur la construction de l'aéroport de Kloten

14 juin 2018

Il y a 70 ans exactement, un premier mouvement aérien était effectué sur le tarmac flambant neuf de l’aéroport international de Zurich. Retour en images sur la construction de ce qui est devenu le plus grand aéroport de Suisse.

Le 14 juin 1948, une cérémonie a lieu à l’aéroport de Zurich-Kloten. Des discours sont prononcés sur le tarmac, devant un avion sur lequel on peut lire «Swiss Air Lines». Il s’agit de l’inauguration officielle de la première piste de l’aéroport, longue de 1900 mètres. L’ouverture au trafic intervient après deux ans de travaux.

De taille encore modeste à l’époque de sa construction, l’aéroport a été agrandi à plusieurs reprises au cours des décennies suivantes. Il est aujourd’hui le plus grand aéroport du pays, loin devant celui de Genève-Cointrin.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le mois dernier, pas moins de 2,71 millions de passagers (environ 2 millions au départ et à l’arrivée de Kloten et le reste en transit) sont ainsi passés par le premier aéroport du pays. Durant ce même mois de mai 2018, l’aéroport a également enregistré 24'463 mouvements aériens et l’acheminement de 40,8 milliers de tonnes de marchandises.





