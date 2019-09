Une femme d’une petite commune du Tessin s’est rendu compte que les gens autour d'elle voulaient entrer en contact les uns avec les autres et partager des choses, mais ne savaient pas comment s’y prendre. Elle a donc créé une place du village virtuelle.

Avant les élections fédéralesLien externe, les rédactions web de la SSR (maison-mère de swissinfo.ch) sont parties à la rencontre de personnes mobilisées dans des projets citoyens. C'est l'opération #GénérationGlobale. Fin de l'infobox

Monica Rush Solcà vit à Coldrerio, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Italie. Elle se souvient du temps où les gens se rencontraient et discutaient ensemble le soir sur la place du village. Les habitants parlaient de leur journée, de leurs besoins, et s’ils le pouvaient, ils s’entraidaient.

Mais les temps ont changé, constate-t-elle. Aujourd’hui, les personnes sont plus isolées physiquement et la tendance est plutôt à entrer en contact en ligne. Elles possèdent aussi plus de «choses» qu’autrefois. Un beau matin, Monica Rush Solcà a donc eu une idée: créer un groupe et une plateforme où les gens du village pourraient échanger des choses et se rencontrer. Ainsi est né le Smart VillageLien externe.

Aujourd’hui, le concept a été étendu à plusieurs communes du Tessin et les membres du groupe organisent des événements pour faire connaître ce service. Smart Village a aussi plusieurs mascottes: des personnages amusants qui sont reconnaissables dans les villages.

Maintenant, affirme Monica Rush Solcà «quiconque arrive ici peut se sentir appartenir à ce village, même s’il vient de loin».





(Traduction de l’italien: Marc-André Miserez)

