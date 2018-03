Les stars du tennis Roger Federer et Andy Murray dansent après leur duel-exhibition «Match for Africa 3» au Hallenstadion de Zurich, le 10 avril 2017. Le Suisse et le Britannique ont ainsi réussi à récolter 1,4 million de francs au profit de la Fondation Roger Federer pour l’éducation des enfants africains. (Keystone/Ennio Leanza)