À quoi ressemblait SWI swissinfo.ch durant ses septante premières années d'existence? Tout simplement à une station de radio.

Depuis le milieu des années 1930 jusqu'en 2004, le service international d'informations de la Suisse était assuré par une station radio. Le Service suisse des ondes courtes (SOC) est devenu Radio Suisse Internationale (SRI) en 1978 avant de migrer sur Internet en 1999 sous le nom de swissinfo.org.

Le SOC a profité de l’essor des ondes courtes au début du siècle, souvent le seul moyen d'avoir des nouvelles directes des autres pays. Il a petit à petit développé des émissions en allemand, en français, en italien, en anglais et dans d'autres langues.

Le service international était considéré comme la voix de la neutralité durant la Seconde Guerre mondiale, la Guerre froide et même durant la Guerre du Golfe au début des années 90. À la fin de cette décennie, les émetteurs à ondes courtes ont cédé leur place à la transmission par satellite, qui a été elle-même remplacée par Internet.



+ Le jour où la voix de la Suisse a trouvé sa voie sur Internet



En 2004, la voix de SRI s'est tue définitivement en raison de coupes budgétaires. Mais swissinfo.ch continue d'informer dans le monde entier sur son site Internet, avec des pages en dix langues et toujours davantage reportages audio et de vidéos.



