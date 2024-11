La Suisse a-t-elle besoin d’autoroutes plus larges?

Les Suisses voteront le 24 novembre sur un projet de la Confédération pour élargir six tronçons autoroutiers. La correspondante de swissinfo.ch au Palais fédéral Katy Romy nous explique les enjeux du scrutin.

Les embouteillages ont atteint un nouveau record l’an dernier en Suisse. Selon l’Office fédéral des routes, les automobilistes ont été bloqués durant plus de 48’800 heures sur les routes helvétiques.

Pour lutter contre le problème, le Conseil fédéral et le Parlement veulent investir 5,3 milliards de francs pour élargir l’autoroute A1 entre Berne et Zurich et entre Lausanne et Genève. Le gouvernement rappelle que les autoroutes ont été construites dans les années 50-60, quand le pays comptait six millions d’habitants. Aujourd’hui, il en compte trois millions de plus et le trafic augmente en conséquence.

«Une aberration écologique» pour le camp du non

Le projet n’est cependant pas du goût des écologistes. Une alliance d’organisations environnementales a ainsi lancé un référendum contre celui-ci. Elle s’oppose à ce qu’elle considère comme «une aberration écologique», arguant que les pouvoirs publics devraient plutôt investir dans le rail.

Les opposantes et les opposants affirment également qu’étendre les autoroutes ne constitue pas une solution. À leurs yeux, cela entraînerait au contraire une augmentation du trafic. Ils estiment que le nombre quotidien de véhicules sur l’autoroute passera de 90’000 à 130’000 si le projet est mis en œuvre.

