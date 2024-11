Braucht die Schweiz breitere Autobahnen?

Mehr

Strassenverkehr

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweizer Autobahnen (Fernstrassen, amtlich in der Schweiz Nationalstrassen genannt) gehören zu den sichersten in Europa. Das schweizerische NationalstrassennetzExterner Link ist knapp 1800 Kilometer lang. Es zählt etwa 3000 Brücken und Überführungen sowie 229 Tunnel. Allerdings kommt es während den Stosszeiten auf den dicht befahrenen Schweizer Strassen oft zu Staus und teils langen Wartezeiten. Beim Bundesamt…

Mehr Strassenverkehr