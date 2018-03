Pour la Suisse, un bilan olympique plutôt positif

Ce contenu a été publié le 24 août 2008 13:10 24. août 2008 - 13:10

Avec 6 médailles récoltées et une manifestation qui n'a pas connu de problème majeur, Swiss Olympic, l'organe faîtier du sport suisse, se dit satisfait de ces 29èmes Jeux d'été.

A Pékin, Swiss Olympic espérait égaler le score d'Athènes 2004, soit 5 médailles... Il y en aura eu six! Peut-être même sept si, en hippisme, l'équipe de saut d'obstacles hérite du bronze, lorsque la Norvège (3e) aura été déclassée en raison du dopage d'une de ses montures.



L'heure ne peut cependant pas être à l'euphorie. Car si, grâce notamment à un 13 août historique (3 médailles), les JO ont bien commencé pour la Suisse, qui a même atteint le 16e rang provisoire au tableau des médailles, les mauvaises surprises se sont enchaînées en deuxième semaine, et c'est à la 34e place du classement des nations que la Suisse achève ces joutes.



«Nous ne sommes pas loin de l'objectif des JO de Londres 2012, à savoir une place dans le top 25 du classement des médailles», soulignait néanmoins le chef de mission Werner Augsburger. «Il est vrai que la première semaine a fait naître de grands espoirs, je le comprends parfaitement, expliquait pour sa part le président de Swiss Olympic Jörg Schild. Mais les Jeux sont comme un décathlon: seul le total final a de la valeur, même si tu as manqué le coche dans une discipline. Je suis donc satisfait.»

Deux fois l'or, quatre fois le bronze

Comme prévu, le cyclisme fut le principal pourvoyeur de médailles (4), malgré la contre-performance de Risi/Marvulli dans la Madison (11es) et le maigre butin de la "dream team" du VTT (Nino Schurter en bronze). Fabian Cancellara (or) et Karin Thürig (bronze) ont rempli leur contrat dans les contre-la-montre, le Bernois ayant même offert une première médaille inattendue lors de la première journée de compétition en se parant de bronze dans la course sur route.



Impression mitigée concernant le tennis. Attendu au tournant, l'ex numéro un mondial Roger Federer a apporté sa pierre à l'édifice. Mais ce n'est pas en simple, où il a sombré en quart de finale, mais en double - où il a créé la surprise aux côtés du Vaudois Stanislas Wawrinka - que le Bâlois a enfin réalisé son rêve doré.



Sergei Aschwanden est quant à lui peut-être le plus heureux des médaillés suisses. Après avoir subi deux échecs mortifiants à Sydney et Athènes où il faisait partie des favoris, le judoka vaudois a enfin décroché une médaille olympique à 32 ans. Les scènes de joie qui ont suivi son succès dans le match pour le bronze constituent l'un des temps forts de ces JO sur le plan émotionnel dans le camp helvétique.

Des diplômes d'importance

Swiss Olympic est comme toujours revenu avec satisfaction sur le nombre de diplômes (14). Force est d'admettre que certains sont annonciateurs de lendemains qui chantent. Celui de Dominik Meichtry, 6e du 200 m nage libre, en est un. Le St-Gallois de 23 ans fait désormais partie du gratin mondial.



D'autres 6èmes places sont également réjouissantes. La navigatrice fribourgeoise Nathalie Brugger a brillé en Laser Radial, tout comme la Genevoise Swann Oberson sur 10 km en eaux libres. Et l'exploit réalisé par le marathonien Viktor Röthlin, 1er Européen, est de taille.



Les diplômes obtenus par les triathlètes Nicola Spirig (6e) et Daniela Ryf (7e) ne sauraient en revanche faire oublier le cuisant échec de leurs homologues masculins. Le trio Marceau/Hug/Riederer a terminé au-delà de la 18e place, malgré une préparation jugée optimale. Les beachvolleyeurs, avec une seule place de 8e de finaliste (Laciga/Schnider), ont également sombré alors qu'ils avaient eux aussi décroché une médaille quatre ans plus tôt.



Au chapitre des déceptions, il convient également de citer Flavio Marazzi/Enrico de Maria (5es en Star), qui se voyaient bien sur le podium, Flavia Rigamonti (13e sur 800 m libre), qui termine sa carrière sur une note bien triste, et l'ensemble des tireurs, qui n'ont décroché aucune place de finaliste.

Chasse aux «touristes»

Chef de mission de Swiss Olympic aux JO de Pékin, Werner Augsburger souhaite étudier la possibilité de faire rentrer les athlètes deux ou trois jours après leur compétition à l'avenir. «On ne peut pas se permettre d'avoir des touristes au Village olympique», a déclaré le Haut-Valaisan.



«Il est clair que je ne peux pas dire à tous ceux qui ont terminé leur compétition de partir. Mais le risque existe que certains ne puissent plus se préparer dans le calme dans la deuxième semaine. Il y a eu des excès lors de certaines sorties, et j'ai dû menacer certains de les renvoyer s'ils continuaient», a poursuivi Augsburger.

53 athlètes suisses soignés

Le docteur Beat Villiger, ravi d'avoir trouvé des conditions climatiques moins difficiles qu'escompté, a expliqué que son équipe (cinq médecins et neuf physiothérapeutes) a dû soigner 53 athlètes suisses présents aux JO de Pékin,



Mauvaise avant le début des Jeux et pendant les premières journées de compétition, la qualité de l'air s'est améliorée puis a de nouveau baissé durant la deuxième semaine, notait le chef de l'équipe médicale de Swiss Olympic. Ainsi, une dizaine de cas de maladies de l'appareil respiratoire ont dû être soignés. Les athlètes concernés ont été mis en quarantaine.



Quatre cas graves ont tout de même dû être traités: le cycliste Michael Albasini (fracture de la clavicule), le hurdler Andreas Kundert (angine aiguë), le pistard Franco Marvulli (inflammation du pancréas) et le vétéiste Florian Vogel (insolation accompagnée de faiblesse respiratoire).



29èmes Jeux olympiques Les «Jeux de la XXIXe Olympiade de l'ère moderne» se sont tenus du 8 août au 24 août 2008.



C'était la 3e fois que les Jeux Olympiques d'été faisaient escale en Asie, 44 ans après Tokyo, 20 ans après Séoul.



Les 30èmes JO d'été se tiendront en 2012 à Londres. Fin de l'infobox

Le tableau des médailles (302 podiums) Entre parenthèses, le nombre de médaille d'or, d'argent et de bronze



1. Chine (51, 21, 28)



2. Etats-Unis (36, 38,36)



3. Russie (23, 21, 28)



4. Grande-Bretagne (19, 13, 15)



5. Allemagne (16, 10,15)



6. Australie (14, 15,17)



7. Corée du Sud (13, 10, 8)



8. Japon (9, 6, 10)



9. Italie (8, 10, 10)



10. France (7, 16, 17)

....



34. Suisse (2, 0, 4) Fin de l'infobox

