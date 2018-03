Albert II sur les lieux de la mort de la reine Astrid

Ce contenu a été publié le 29 août 2010 17:01 29. août 2010 - 17:01

Le roi de Belgique était dimanche en Suisse pour commémorer les 75 ans de la mort tragique de sa mère, la reine Astrid, à Küssnacht am Rigi (canton de Schwyz). Il avait un an lorsque l'ancienne princesse de Suède a succombé dans un accident de la route au bord du lac des Quatre-Cantons.

L'avion royal a atterri dimanche matin à l'aérodrome militaire d'Emmen, depuis lequel Albert II s'est rendu au Mémorial de la Reine Astrid à Küssnacht. De nombreux curieux, dont des Belges, lui ont réservé un accueil chaleureux.



Après avoir observé une minute de silence sur les lieux mêmes de l'accident où succomba sa mère, le souverain belge a assisté à une messe à la chapelle Astrid de Küssnacht, célébrée par un prêtre belge et un frère du cloître d'Einsiedeln. A la fin de la cérémonie, Albert II s'est entretenu avec le public avant de repartir rapidement.



En été 1935, le roi Léopold III et son épouse Astrid, alors âgée de 29 ans, passent des vacances en Suisse centrale, un an et demi après l'accession au trône du jeune souverain âgé de 35 ans. Le matin du 29 août, le couple royal longe le lac des Quatre-Cantons à bord d'une limousine. Léopold, au volant, et Astrid admirent le Rigi, selon un témoin, lorsque la voiture sort de la route.



Le véhicule percute alors un arbre avant de tomber dans le lac. Sous l'effet du choc, la reine est éjectée de la voiture et meurt sur le coup. Le roi ne souffre que de blessures légères.



Un deuil profond s'empare alors de la Belgique. A l'image de la princesse Diana 60 ans plus tard dans le Royaume-Uni, la reine Astrid était particulièrement aimée dans son pays. Le drame secoue le monde entier. La reine des Belges est inhumée le 3 septembre 1935 à Bruxelles.



Avant d'abdiquer en 1951 suite à la polémique soulevée par son comportement controversé durant la seconde guerre mondiale, Léopold III vivra en Suisse de 1945 à 1950. Il cède le trône à son fils aîné Baudoin. Ce dernier décèdera en 1993, son frère Albert prenant alors le relais.



