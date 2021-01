Les héros tombent les masques

«Je venais de l’hôpital régional de Lugano et j’avais entendu parler de la situation ici à Locarno. Mais c’était autre chose de voir les patients intubés de ses propres yeux. On m’a attribué deux patients et j’ai commencé à travailler. J’ai été très impressionnée par le nombre de patients, les collègues et le bruit constant.»