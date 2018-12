C’est le nombre de secondes qu’il aura fallu pour que la tête du bonhomme hiver (böögg) explose. Chaque année, celui-ci est brûlé à Zurich lors d’une grande fête. Selon la croyance populaire, plus le temps pour le brûler est long, plus l’été sera maussade. Une combustion relativement lente de 20 minutes et 31 secondes laissait présager un été assez pluvieux. Et pourtant, l’été 2018 aura été particulièrement chaud et sec, provoquant divers problèmes liés au manque d’eau.

2018 en chiffres – de Roger Federer au bonhomme hiver Thomas Stephens 27. décembre 2018 - 11:00 Presque chaque article publié par swissinfo.ch contient un pourcentage, un âge, un montant d’argent ou tout autre chiffre. Voici un résumé des statistiques les plus intéressantes qui ont été publiées en 2018. Janvier 20 Roger Federer remporte son 20e titre du Grand Chelem et confirme ainsi son statut de légende du tennis en remportant pour la sixième fois l’Open d’Australie. En février, le Bâlois revient au sommet du classement mondial à l'âge de 36 ans. Février 80 Il y a exactement 80 ans – otganta onns – 92% des citoyens suisses ont accepté que le romanche devienne la quatrième langue nationale. A l'occasion de l'anniversaire de ce vote, le lobby rhéto-romanche demande que la Suisse dans son ensemble soit reconnue comme le territoire de la quatrième langue nationale. L’année 2018 voit également la diffusion du premier long métrage en rhéto-romanche. Mars 71.6 A l’occasion d’un vote national observé dans de nombreux pays, presque trois quarts (71,6%) des citoyens suisses refusent d'abolir la redevance qui finance les émissions de la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR), dont swissinfo.ch fait également partie. Avril 1231 C’est le nombre de secondes qu’il aura fallu pour que la tête du bonhomme hiver (böögg) explose. Chaque année, celui-ci est brûlé à Zurich lors d’une grande fête. Selon la croyance populaire, plus le temps pour le brûler est long, plus l’été sera maussade. Une combustion relativement lente de 20 minutes et 31 secondes laissait présager un été assez pluvieux. Et pourtant, l’été 2018 aura été particulièrement chaud et sec, provoquant divers problèmes liés au manque d’eau. Mai 25 La Suisse recycle environ 25% de ses déchets plastiques et se place ainsi clairement à la traîne de nombreux autres pays européens. Juin 37'000 Le pape François effectue une visite rare à Genève – l’un des centres du protestantisme – à l’occasion du 70e anniversaire du Conseil œcuménique des Eglises. Lors de cette visite d’un jour, il célèbre une messe devant environ 37'000 fidèles. Juillet 1 C’est le nombre de nationalités qu’un membre de l’équipe suisse de football devrait posséder, selon le secrétaire général de l’Association suisse de football. Cela éviterait que de jeunes binationaux très prometteurs soient formés en Suisse, puis se décident ensuite à jouer pour une équipe étrangère. Ces déclarations ayant provoqué un tollé général, le secrétaire général a dû démissionner. Cette polémique sur la double nationalité a éclaté après que trois joueurs suisses eurent été sanctionnés par la FIFA pour avoir mimé l’aigle bicéphale albanais après les buts inscrits contre l’équipe de Serbie lors d’un match de Coupe du monde. Août 1450 Un restaurant renommé situé à flanc de falaise à 1450 mètres d'altitude dans les Alpes appenzelloises annonce qu'il est à la recherche de nouveaux tenanciers. Le couple qui a géré le restaurant Äscher-Wildkirchli pendant 31 ans abandonne, car l'infrastructure n'a pas résisté à la forte affluence et les rénovations sont difficiles. De nouveaux tenanciers sont trouvés en décembre. Septembre 17 C’est le nombre de personnes habitant actuellement Guttannen , un petit village des Alpes bernoises qui est menacé par les conséquences du changement climatique. Octobre 202'865 C’est en Suisse que les expatriés gagnent le plus avec un revenu annuel moyen de 202'865 dollars, (presque 190'000 francs). Mais un mois plus tôt, un sondage réalisé auprès des expatriés révélait que la Suisse était un pays assez peu apprécié, notamment en raison de la difficulté à s’y faire des amis. Novembre 40'000 Si vous aimez les carottes, il faut absolument vous rendre à Aarau le premier mercredi de novembre. C’est en effet là qu’à lieu depuis 1982 le très coloré marché aux carottes (Rüeblimärt) dont les 140 stands attirent jusqu’à 40'000 visiteurs chaque année. Décembre 995 C’est le nombre de petites brasseries locales en Suisse. Il s’agit de l’une des plus fortes densités au monde. Santé!