Un chapeau de Mitterrand en vitrine en Suisse

Patron des magasins «Coup de chapeau» à Lausanne, Genève et Berne, Michel Curchod a acquis le célèbre couvre-chef pour 2500 euros lors d'une vente aux enchères à Paris. Un autre chapeau emblématique du président français, son feutre noir, avait été vendu 7800 euros. C'est le Parti socialiste français qui s'en est porté acquéreur, ainsi que de son écharpe et de son manteau. Exposé jusqu'à la fin du mois dans la vitrine de son magasin lausannois, le chapeau d'été de l'ancien président français ira ensuite pour trois semaines à Genève, puis sera placé dans le musée du chapeau que Michel Curchod a ouvert il y a deux ans à Berne. La veuve de François Mitterrand, Danielle, avait mis aux enchères à fin janvier une partie de la garde-robe, de la vaisselle et des cadeaux reçus par son époux pour récolter des fonds pour sa fondation, France Libertés. Au total, les 367 objets avaient trouvé preneur pour 150'000 euros.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Un chapeau de Mitterrand en vitrine en Suisse 16. avril 2008 - 15:58 Le chapeau d'été de François Mitterrand a été acquis par un chapelier suisse. Il est visible jusqu'à la fin du mois dans la vitrine de l'un de ses magasins à Lausanne. Patron des magasins «Coup de chapeau» à Lausanne, Genève et Berne, Michel Curchod a acquis le célèbre couvre-chef pour 2500 euros lors d'une vente aux enchères à Paris. Un autre chapeau emblématique du président français, son feutre noir, avait été vendu 7800 euros. C'est le Parti socialiste français qui s'en est porté acquéreur, ainsi que de son écharpe et de son manteau. Exposé jusqu'à la fin du mois dans la vitrine de son magasin lausannois, le chapeau d'été de l'ancien président français ira ensuite pour trois semaines à Genève, puis sera placé dans le musée du chapeau que Michel Curchod a ouvert il y a deux ans à Berne. La veuve de François Mitterrand, Danielle, avait mis aux enchères à fin janvier une partie de la garde-robe, de la vaisselle et des cadeaux reçus par son époux pour récolter des fonds pour sa fondation, France Libertés. Au total, les 367 objets avaient trouvé preneur pour 150'000 euros.