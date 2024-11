Rita Christen, pionnière des guides de montagne en Suisse

Rita Christen est la première femme présidente de l’Association suisse des guides de montagne et l’une des quelque 40 femmes guides de Suisse.

Pendant la saison de ski, lorsqu’elle était une jeune fille, Rita Christen passait tout son temps libre au téléski du village d’Urnäsch, dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures. Son père était le directeur du téléphérique de Säntisbahn, et elle rejoignait l’équipe de secours en montagne lors de la dernière descente de la journée pour s’assurer que personne n’était blessé sur les pistes.

En 1998, elle est devenue la douzième femme guide de montagne de Suisse – seuls 3% des guides de montagne suisses sont des femmes – et en 2020, l’Association suisse des guides de montagne l’a élue présidente. Le fait qu’elle soit la première femme à occuper ce poste en plus de 100 ans d’histoire de l’association a déclenché une couverture médiatique massive et positive.

Ce documentaire de la télévision publique suisse de langue romanche, RTR, donne un aperçu du travail de Rita Christen en tant que présidente, mais il la montre aussi avec sa famille et en train de faire ce qu’elle aime le plus: grimper. On y découvre une femme joyeuse et pleine de vie, animée d’une profonde passion pour la montagne.

