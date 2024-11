Rita Christen – pioniera dell’alpinismo svizzero

Rita Christen è una persona eccezionale. Prima presidente dell'Associazione svizzera delle guide di montagna è una delle circa 40 donne guide alpine in Svizzera.

1 minuto

Da giovane, Rita Christen passava ogni momento libero in inverno sullo scilift del villaggio di Urnäsch, in Appenzello Esterno, nel nordest della Svizzera. Il padre era il direttore della funivia Säntisbahn e lei accompagnava la squadra di soccorso nell’ultima discesa della giornata per assicurarsi che non ci fossero persone ferite sulle piste.

Nel 1998, è diventata la dodicesima donna guida di montagna nella Confederazione – e nel 2020 l’Associazione svizzera delle guide di montagna l’ha eletta presidente. È la prima donna a ricoprire questa carica in 100 anni di storia dell’organizzazione e la sua nomina ha avuto un’enorme e positiva copertura mediatica.

Questo documentario della Radiotelevisione svizzera di lingua romancia RTR è uno sguardo sul lavoro di Christen come presidente, sulla sua vita personale e soprattutto sulla sua passione: la scalata. Conosceremo una donna vivace e allegra, con un profondo amore per le montagne.

Sottotitoli tradotti dal tedesco all’italiano da SWISS TXT

