Xamax et St-Gall surprennent Servette et Lausanne 29. octobre 2000 - 22:52 Dimanche, la lanterne rouge du championnat de Suisse de football de LNA, Neuchâtel-Xamax, a en effet battu le Servette de Genève: 2 à 1. Lausanne, lui, a perdu, dans son stade olympique de La Pontaise, devant St-Gall: 2 à 0. A la Maladière, ce sont deux Sénégalais - Diop (25e) et Camara (28e) - qui ont permis aux Neuchâtelois de signer leur troisième victoire de la saison, au terme de neuf rencontres sans succès. Après avoir concédé une défaite devant Lausanne, Yverdon et Sion, cette saison, les «grenats» ont poursuivi leur «complexe romand», avant une rencontre qui sent la poudre, mercredi face à Grasshopper. S'il cumule les succès en Coupe d'Europe, Lausanne piétine, en revanche, en championnat, où il n'a plus gagné depuis cinq rencontres. Trois jours après son exploit devant l'Ajax Amsterdam, Lausanne a en effet chuté devant Saint-Gall, vainqueur 2-0 (1-0), à la Pontaise. L'inévitable Amoah (40e) a signé son dixième but de la saison sur un service de Contini. Et Müller a doublé la mise (62e) en seconde période sur un nouveau service de Contini, alors que la défense centrale des Vaudois avait mal joué le hors-jeu. Pour sa part, Yverdon a vécu quatre minutes en enfer à la Schützenmatte, où le FC Bâle a battu les Vaudois 2-1 (0-1). L'équipe de Perret avait pourtant ouvert le score par Jenny, à la 32e minute, mais les Rhénans ont renversé la vapeur en l'espace de quatre minutes, après le thé. C'est d'abord Cantaluppi, à la 64e, puis Kreuzer, sur penalty (67e), qui ont offert la victoire à Bâle. Yverdon concède sa sixième défaite de la saison à l'extérieur en huit rencontres. Bien que battu à Sion (3-2), samedi, Lugano a conservé la tête du championnat de LNA à l'issue de cette 16e journée. La bonne opération est à mettre au crédit de Saint-Gall et Grasshopper. Les Zurichois, bien que privés de plusieurs titulaires, ont réussi à s'imposer à Lucerne (3-2), tandis que les champions de Suisse en titre st-gallois ont battu Lausanne, à la Pontaise. Enfin, Neuchâtel Xamax a mis fin à une série de neuf rencontres sans victoire, en battant le Servette de Genève. swissinfo avec les agences