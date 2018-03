Grenze Schweiz-Italien wird neu gezogen

Dieser Inhalt wurde am 18. März 2009 14:52 publiziert 18. März 2009 - 14:52

Der Grenzverlauf zwischen der Schweiz und ihrem südlichen Nachbarland muss nach 50 Jahren neu festgelegt werden. "Schuld" sind die geografischen Veränderungen infolge des Klimawandels.

Der italienische Aussenminister Franco Frattini hat der Abgeordnetenkammer in Rom einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt.



Das Gesetz sieht die Einrichtung einer Expertenkommission vor, die den neuen Grenzverlauf auf Grund des natürlichen und progressiven Wandels der Bergspitzen und der Gletscher festschreiben soll.



Die Grenze zwischen Italien und der Schweiz soll im Hochgebirge künftig als mobil bezeichnet werden. Das heisst, sie soll sich der im Verlauf der Jahre klimaabhängigen Korrosion anpassen können.



Der neue Grenzverlauf wird weder auf Schweizer noch italienische Bürgerinnen und Bürger dirkete Auswirkungen haben. Es handelt sich um Grenzteile im Hochgebirge, die in Staatsbesitz stehen, wie es in einem dem Gesetzentwurf beigelegten Expertenbericht heisst.



Vor vier Jahren hatte Italiens geografisches Militärinstitut Alarm geschlagen, weil wegen des Klimawandels viele Gletscher geschmolzen waren und sich die Grenze bewegt hatte.

