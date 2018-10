Dieser Inhalt wurde am 23. Oktober 2018 08:44 publiziert 23. Oktober 2018 - 08:44

Nach dem Mord am saudischen Dissidenten Jamal Kashoggi wird der Fall auch in der Schweiz zum Politikum. Die Frage, in welche Länder Kriegsmaterial exportiert werden darf und in welche nicht, steht erneut auf der politischen Agenda. Das Schweizer Aussendepartement hat am Montag den Geschäftsträger von Saudi-Arabien in der Schweiz erneut ins Bundeshaus bestellt.

Video Saudi-Arabien Staatssekretärin Pascale Baeriswyl

swissinfo.ch und SRF (Tagesschau vom 22.10.2018)

Neuer Inhalt Horizontal Line