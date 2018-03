Dieser Inhalt wurde am 16. März 2018 08:23 publiziert 16. März 2018 - 08:23

Die Schweiz und die Nato sollen sich gegenseitig darüber informieren, was in ihren Lufträumen geschieht. Der Nationalrat hat sich am Donnerstag für diesen Austausch von Luftlagedaten ausgesprochen.



Schweiz - Nato Video: Schweiz und Nato sollen sich gegenseitig darüber informieren, was in ihren Lufträumen geschieht

swissinfo.ch und SRF (Tagesschau vom 15.3.2018)

Neuer Inhalt Horizontal Line