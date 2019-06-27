この記事を印刷する 他言語で配信中：4 他言語で配信中：4 他言語で配信中：4 独語 (de)Schweizer Industrie präsentiert sich in Bukarest 仏語 (fr)Foire de l'industrie suisse à Bucarest 伊語 (it)L'industria svizzera si presenta a Bucarest ロシア語 (ru)Швейцарская промышленность в гостях в Бухаресте ブカレストを訪問したスイス閣僚ヴィリー・シュピューラー 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E3%83%96%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E8%A8%AA%E5%95%8F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E9%96%A3%E5%83%9A%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/45054864" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2019/06/27 8:30に配信されました 2019-06-27 08:30 スイス連邦閣僚のヴィリー・シュピューラーが1969年4月22日、ブカレストで開かれたスイスの産業メッセを訪問した。 タグ 政治 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア